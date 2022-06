FIFA anuncia oficialmente las 16 ciudades sedes del Mundial 2026

Entornointeligente.com /

La FIFA anunció, de forma oficial, la lista de ciudades que asumirán como sedes del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 será el primero que tenga 48 equipos en lugar de los 32 actuales.

El presidente de la CONCAF, Victor Montagliani, en conjunto con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hicieron el anuncio oficial desde la ciudad de Nueva York, asegurando que la próxima competición a disputarse en 2026 «va a ser absolutamente increíble».

Las sedes Estados Unidos asumirá la mayor parte del torneo y contará con 11 sedes de las 16 en total del Mundial: Seattle, la bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Por parte de Canadá, Vancouver y Toronto fueron las escogidas para ser anfitrionas.

Por lado de México, entran en representación la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Fuera de la lista se quedaron las otras candidatas que se habían presentado para ser sede: Edmonton en Canadá; mientras en Estados Unidos las ciudades de Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando y Baltimore/Washington D.C.

A pesar de la conformación de las sedes, Infantino apuntó que todavía no han elegido dónde se jugará la final del Mundial 2026 y señaló que tomarán en cuenta muchos factores para escoger el estadio en el que se decidirá el título

El de 2026 será el primer Mundial que es organizado por tres países de forma conjunta.

