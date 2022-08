FIFA antecipa início do Mundial do Qatar

Entornointeligente.com /

A FIFA anunciou esta quinta-feira que o jogo inaugural do Mundial do Qatar 2022, entre a selecção do Qatar e o Equador, será disputado um dia antes do inicialmente previsto, tendo início marcado para as 19 horas do dia 20 de Novembro, no Estádio Al Bayt.

A alteração da data da cerimónia e do encontro de abertura foi decidida de forma unânime pelo Conselho da FIFA, que, consequentemente, reagendou a partida entre o Senegal os Países Baixos, a realizar às 19 horas do dia 21 de Novembro.

«Esta mudança assegura a continuidade de uma tradição de longa data de promover a cerimónia de abertura do Mundial na mesma ocasião do jogo inaugural, que envolve o anfitrião ou o campeão do mundo», refere a comunicação da FIFA, que antes de avançar para a decisão assegurou ter a concordância dos envolvidos e a garantia de poder adequar-se em termos operacionais às mudanças introduzidas.

O previamente acordado no que diz respeito aos prazos e regulamentos relativos ao estatuto de cedência dos jogadores mantém-se inalterado. Em matéria de bilhética, toda a logística será redireccionada e os interessados notificados de forma a garantir que os bilhetes já adquiridos continuam válidos.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com