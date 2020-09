FIFA 21: EA Sports anuncia que no habrá demo del videojuego para PS4 y Xbox One

Entornointeligente.com /

Si eres de los gamers que primero juegan la demo de un videojuego para luego decidir su compra, es posible que esto no suceda con FIFA 21 . EA Sports acaba de revelar los detalles por los cuales su simulador de fútbol no tendrá una versión de prueba.

FIFA 21 es el juego más esperado para muchos fanáticos del fútbol en consolas, quienes podrán disfrutar del videojuego tanto en las actuales como en las de siguiente generación. Sin embargo, tendrán que esperar hasta el 9 de octubre para jugarlo, si es que aún no lo han reservado.

PUEDES VER PS5 Digital Edition: ¿cuánto perdemos si compramos la PlayStation 5 sin lector de discos a un precio cómodo? Desde la cuenta de EA Sports FIFA en Twitter, los encargados del simulador de fútbol anunciaron lo siguiente: “No lanzaremos una demo de FIFA 21 . En su lugar tomamos la decisión de concentrar el tiempo de nuestro equipo de desarrollo en entregar la mejor experiencia en la actual y siguiente generación de consolas”, se puede leer en el tweet.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.

Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020 No todo está perdido. Si se te hace imposible esperar hasta el 9 de octubre, fecha en que el videojuego se estrena en PS4 , Xbox One y PC, te contamos que EA Sports abrirá el acceso anticipado de su título a partir del 1 de octubre desde EA Play.

PUEDES VER PS5: ¿a partir de cuándo podremos comprar una PlayStation 5 a menor precio? [FOTOS] Los usuarios que estén suscritos al servicio de EA Play podrán jugar sus primeros partidos de FIFA 21 durante 10 horas para probar todas las novedades que trae esta nueva entrega del simulador de fútbol antes de su debut oficial.

Recuerda que FIFA 21 también llegará a las consolas de nueva generación: PS5 Standard Edition, PS5 Digital Edition, Xbox Series X y Xbox Series S.

FIFA 21, últimas noticias: FIFA 21: se filtra la apariencia de Neymar Jr. en el videojuego y fans lo vuelven meme [FOTOS] FIFA 21: los diez jugadores mejor valorados, según su media [FOTOS] Sergio Agüero jugaba Among Us cuando se enteró de su valoración en FIFA 21 [VIDEO] Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com