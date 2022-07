Fiestas Patrias: vive la adrenalina en la región Áncash con diversos deportes de aventura

Entornointeligente.com /

Con ese objetivo, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) implementa el canotaje en el río Mosna, ubicado al sur este de la ciudad de Huaraz, en el distrito de Chavín, provincia de Huari; al igual que la instalación del canopy, vuelos de parapente, puente tibetano, entre otros. «Estamos en plena implementación de estos deportes de aventura en Chavín para Fiestas Patrias, que complemente con la visita cultural al complejo arqueológico Chavín de Huántar . Es otra opción para que los turistas nacionales y extranjeros permanezcan más tiempo en esta zona», puntualizó la titular de la Dircetur Áncash , Liz Durán León, a la Agencia Andina. La funcionaria afirmó que se ha trabajado para el renacer del turismo de aventura en la Cordillera Blanca, que es una cadena montañosa cubierta de picos nevados de espectacular belleza escénica, en la sierra de Áncash. «Estaremos en los meses de agosto y setiembre certificando por primera vez los tramos del río Santa y generando una primera promoción de instructores de canotaje en Huaraz, igualmente para Chavín», adelantó. Sostuvo también que la buena nueva es que realizan los esfuerzos para el renacimiento del canotaje e impulsando lo que siempre ha sido el fuerte de Áncash: las caminatas en montañas de diferentes grados de dificultad (fácil, difícil muy difícil) y escaladas de alta montaña , en la sierra y costa ancashina. Durán León remarcó que se desarrolla una ardua labor para la regulación de la normativa en caminata y escalada en alta montaña, en 42 rutas de caminata y alta montaña más populares de las cordilleras Blanca y Huayhuash, entre otras, para lo cual se ha solicitado el apoyo del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur). El Alpamayo «De esta manera, en el contexto de la reactivación del sector turismo en Áncash hemos pretendido desde el mes de febrero hasta la fecha certificar nuestras principales rutas más comercializadas, con autorización de la Dircetur y avaladas por el ente rector que es el Mincetur y ya tenemos 42, dentro de las cuales resalta la ruta de escalada a la declarada por la revista Alpinismus de Múnich (Alemania) como la montaña más bella del mundo : El Alpamayo , una de las joyas de la Cordillera Blanca», resaltó. Durán León lamenta que a dicho nevado de forma piramidal, cubierta de hielo y nieve, no se le ha prestado la importancia de inversión pública ni privada para mejorar el acceso, la señalética, los campamentos, como si lo tienen montañas muy conocidas a nivel de todo el mundo. Sostuvo que se busca darle el sitial a el Alpamayo para el turismo de aventura, no solo para los que van a escalar su cumbre, sino para los que van a pasar por su base, haciendo una travesía que inicia en Pomabamba y termina en Caraz, porque el dormir tan solo al pie de la montaña más bella del mundo trae una satisfacción única para el visitante y el que va caminando atravesará el plato glaciar, teniéndola cerca en todo momento. «Al nevado Alpamayo si o si tenemos que brindarle la prestancia que se merece y haciendo uso de su imagen nuestro país puede posicionarse en el turismo de naturaleza y de montaña, porque el que viene a Huaraz, a la Cordillera Blanca, va a otros destinos del Perú; y así complementar un paquete turístico más eficiente, en el contexto de la reactivación económica del sector turismo», anotó. En ese sentido, mencionó que Áncash está alineado a la meta nacional de la reactivación que es ser un país bioseguro, digitalizado, gastronómico e inclusivo dentro del turismo de naturaleza y aventura en la Costa, Sierra y Selva. «Estamos focalizados en eso. La Cordillera Blanca y la Cordillera Huayhuash lo tienen todo. Actualmente estamos en alta temporada de montaña, porque es de mayo a setiembre», precisó. Adicionalmente, continuó la funcionaria, están estableciendo una alianza estratégica con el Mincetur para fluir las inversiones, a fin de mejorar la laguna 69, que forma parte del Parque Nacional de Huascarán, declarado Reserva de Biosfera por la Unesco en 1977 ; y el nevado Mateo , que tiene gran accesibilidad de turismo de montaña. Priorizando accesos Del mismo modo, agregó Durán León, el Gobierno Regional de Áncash está priorizando el mejoramiento de las carreteras al nevado Pastoruri , ubicado en el centro poblado de Pachapaqui , distrito de Aquia , provincia de Bolognesi; y hacia las lagunas de Parón, en el Callejón de Huaylas; y de Llaca, dentro del Parque nacional Huascarán, creado en 1975 y en 1985 incluido en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco . Posee más de 400 lagos y 20 nevados que superan los 6.000 metros. «En un mes debemos estar iniciando los trabajos, pero desde febrero de este año nos hemos dedicado a elaborar los estudios, ya están en pleno proceso de transferencia de presupuesto, regularización de documentos, para la licitación de estas obras viales», anotó. Igualmente, la carretera Yungay- Llanganuco ha sido priorizada por el gobierno regional para mejorar los accesos a los circuitos turísticos, que van de la mano con el posicionamiento del turismo de aventura. Lo que les falta, dijo Durán León, es el tramo Pativilca-Conococha-Huaraz-Caraz , que está a cargo de Provías Nacional, pero el gobierno regional siempre incide en que se aceleren los procesos para contar con la capa asfáltica prontamente, porque la limpieza de la vía es constante, pero desean que ya concluyan con el expediente técnico para que tenga una capa asfáltica adecuada el principal acceso al Callejón de Huaylas. «Entonces estamos poniendo toda la atención a la inversión de accesibilidad, pero paralelamente se ha logrado la acreditación de las primeras 16 empresas turística s, dentro del proceso que acreditar a las agencias de turismo de aventura, que desarrolla la Dircetur Áncash», destacó. Con las empresas acreditadas están empezando un proceso de digitalización de sus servicios turísticos e iniciarán un proceso consecutivo de calidad turística. Actualmente, cuentan con su sello de bioseguridad internacional Safe Travels. Explicó que las empresas primero se han formalizado, luego se les autorizó y acreditó en el turismo de aventura, ya se les otorgó el sello internacional de bioseguridad Safe Travels y ahora pasarán al proceso de calidad turística que lo brinda el Mincetur. «De esta manera nos aseguramos que nuestro destino sea no solo bioseguro, sino seguro en alta montaña, con guías de primera que tenemos en la Asociación de Guías de Montaña del Perú y que tienen certificación internacional UIAGM de servicio de calidad. Contamos con guías oficiales de turismo en general, totalmente formales, capacitados, acreditados. Ahora estamos viendo lo de la promoción turística», destacó. La responsable de la Dircetur Áncash, recalcó que tienen dos prioridades: impulsar las visitas al nevado Alpamayo y poner operativo nuevamente el sitio arqueológico Chavín de Huántar, para Fiestas Patrias. Reactivación turística Respecto a la reactivación económica, Durán León refirió que está creciendo mucho, sobre todo el turismo nacional, mientras el turismo receptivo ha empezado a reactivarse con gran fuerza en Áncash, la Cordillera Blanca y la Cordillera Huayhuash; pero en Chavín el turismo ha decaído a consecuencia del deslizamiento que ocurrió en junio pasado, pero les sostiene el turismo receptivo que está en montañas. Lea también: Complejo arqueológico Chavín de Huántar reabrirá sus puertas antes de Fiestas Patrias En cuanto a la capacidad hotelera , la funcionaria aseguró que ha emprendido bastante en Chavín, donde hay hoteles inclusive de 2, 3 estrellas. Igualmente, en Caraz, Yungay, Conchucos, todo el Callejón de Huaylas, así como en la zona Costa han emergido los negocios de hopedaje y están atendiendo a los turistas todo el año. «Esto es bueno para la reactivación económica, pues muchos habían cambiado de giro de negocios por la depresión económica debido a la pandemia del covid-19 , pero ya retomaron el giro de negocios turísticos y existen nuevos emprendimientos en cuanto a los hospedajes», detalló. Durán Léon remarcó que las cuatro metas nacionales de la reactivación a la cual Áncash está alineado son: bioseguro, digitalizado, gastronómico e inclusivo. En lo bioseguro ya tienen 250 actores de turismo con sello de bioseguridad. En relación a lo gastronómico , afirmó que en todas las actividades, por más pequeñas que sean, están incluyendo los exquisitos platos típicos de las localidades ancashinas, que relucen en los feriados largos, fines de semana, entre otros. Por último, indicó que se estimula a un grupo de restaurantes que serán certificados por primera vez, con uno, dos, tres tenedores según corresponda; y hay otro grupo que sigue el proceso del Plan Nacional de Calidad Turística (Caltur), lo cual es muy positivo. «Nunca antes Huaraz había estado a ese nivel de certificaciones y ahora se evidencia también a nivel de los restaurantes. Seguiremos avanzando y liderando en el país», enfatizó. Dato La meta nacional de la reactivación del sector turismo es llegar al 50 % en todo el país, pero en Áncash, en Semana Santa, alcanzaron el 71 %, con respecto al porcentaje obtenido en este celebración religiosa antes de la pandemia. Más en Andina: ?? ¡Ejemplar! Futuros policías donan sangre para mujeres delicadas de salud en Chimbote. ?? https://t.co/BM60oKowfy pic.twitter.com/6AFuuDZRDN

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 25, 2022 (FIN) TMC/MAO Publicado: 25/7/2022 Noticias Relacionadas Fiestas Patrias: turismo en Lambayeque proyecta generar más de S/ 10 millones Mincetur: ampliación de visitas a llaqta de Machu Picchu es gran noticia para el turismo Naturaleza y cultura: santuario Bosque de Pómac promueve turismo inclusivo y accesible Perú: turismo movilizará un millón de personas por Fiestas Patrias

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com