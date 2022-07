Fiestas Patrias: visita Huánuco y deslúmbrate con sus fascinantes atractivos turísticos

Entornointeligente.com /

Huánuco presenta un clima cálido la mayor parte del año y se ubica a orillas del río Huallaga, a 1,894 metros sobre el nivel del mar y rodeada de hermosos paisajes naturales. Es también la cuna de la tradicional y emblemática danza Negritos de Huánuco , declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 9 de julio de este año. A continuación, conoce los principales atractivos de este fascinante departamento de la zona central del Perú: Plaza de Armas Entre los principales atractivos turísticos que esta bella metrópoli tiene para ofrecer a sus visitantes se encuentran lugares como la plaza de Armas, construida durante la época Republicana, en 1845, y en cuyo centro se sitúa una hermosa obra esculpida por el artista italiano Pedro Caretti. El artista utilizó para su acabado una piedra de granito de 4 metros de altura, que en tiempos prehispánicos constituyó objeto de culto para los antiguos moradores de la zona. La plaza se encuentra adornada con árboles de ficus y jacarandá. Lea también: Ayacucho te espera en estas Fiestas Patrias con sorprendentes y notables atractivos turísticos Catedral La antigua Catedral fue construida en 1618, reedificándose en muchas oportunidades, siendo la última en la década de 1970. Se ubica en la parte norte de la Plaza de Armas y la actual edificación, de estilo moderno y funcional, fue diseñado por el arquitecto alemán Kuno, siendo único a escala mundial. En la construcción destacan dos torres que simbolizan dos manos en actitud de plegaria. En su interior guarda la bellísima imagen del Señor de Burgos , escultura de una sola pieza de madera, muy venerada por los fieles huanuqueños. Asimismo, en su interior se guardan reliquias del siglo XVIII, como la casulla que perteneció a Santo Toribio de Mogrovejo y el báculo del monseñor Teodoro del Valle, entre otros. También se puede apreciar la colección pictórica de gran valor perteneciente a la Escuela Cusqueña, destacando por su singular belleza el cuadro de «La Virgen del Rosario», «Santa Rosa de Lima», denominada también «Los esposorios de Santa Rosa», «La Virgen de Guadalupe», obsequio de Fray José Mujica. De igual forma, resalta la escultura del Apóstol Juan y la Virgen Dolores. Iglesia de San Francisco La iglesia fue construida en el año de 1560 por los frailes franciscanos y el aporte pecuniario de algunos encomenderos. Es la segunda Iglesia que se construyó en la ciudad, anexa a un convento que un comienzo estuvo consagrada a su Patrono «San Bernardino». No se conoce quién fue el fundador del convento, pero según documentos de la época prueban que la iglesia fue reedificada por el Sacerdote Andrés Corzo. Actualmente su arquitectura es de estilo neoclásico, pero el decorado de los altares dorados es de estilo barroco, con una serie de motivos que constituyen el aporte de los artistas de la región. Lea también: ¡Huánuco celebra! La emblemática danza Los Negritos ya es Patrimonio Cultural de la Nación Iglesia de San Sebastián El templo de San Sebastián fue levantado a principios del siglo XVII por el hermano Diego de las Casas, de acuerdo a versiones no confirmadas. Dicho templo se encuentra en las proximidades de los puentes Tingo y San Sebastián. La iglesia cuenta con un diseño arquitectónico colonial y posee la única escultura en el mundo donde la imagen de «San Sebastián» aparece con manchas de viruela en el cuerpo. A este santo se le atribuye el milagro que hizo al hijo del zapatero Antonio Pantoja, una de las víctimas de una terrible epidemia de viruela que asoló la ciudad. Puente Calicanto Ubicado en las afueras de la ciudad, es una hermosa obra de arte del siglo XIX, que se extiende sobre el majestuoso río Huallaga. Este puente sirve de enlace entre las ciudades de Huánuco y Tingo María y se ubica a quince minutos del centro de la ciudad de Huánuco. El puente fue construido a base de piedra de «canto rodado» unida con mezcla de «cal», arena y claras de huevos, de donde se deriva su nombre. Tiene una extensión de 60 metros y está formado por dos columnas que terminan en balcones semicirculares. En el lugar se recuerda el fusilamiento de los héroes Huanuqueños, que se levantaron contra la dominación española en 1812 y también la proclamación de la Independencia antes que todas las ciudades del Perú, el 15 de Julio de 1820. Kotosh o Templo de las Manos Cruzadas Ubicada a solo 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Huánuco, se encuentra el templo de Kotosh , que data del periodo precerámico o arcaico final (11,000 – 6,600 a.C.). Su descubrimiento ocurrió en los inicios de la década de 1960, en un estudio realizado por arqueólogos japoneses, quienes fueron dirigidos por Seiichi Izumi, quien logró dejar ver que bajo una edificación llamada «Los Nichitos», se halló lo que hoy se conoce como «El Templo de las Manos Cruzadas», llamado así porque en una de sus paredes se encontró dos esculturas que representan un par de manos cruzadas. Kotosh estaba formado por una cadena de tres templos similares, levantados sobre escenarios construidos y apoyadas sobre la ladera del cerro. En un caso, la mano derecha sobre la izquierda y en otro la izquierda sobre la derecha, por lo que se cree que tuvo relación con alguna idea de dualidad presente en la cosmovisión de los antiguos peruanos de esta parte del país. Tomayquichua-Casa de la Perricholi Pueblo ubicado a 19 kilómetros de la ciudad de Huánuco, sobre los 2,000 metros sobre el nivel del mar, lugar donde naciera Micaela Villegas , La Perricholi. Este lugar es uno de los atractivos más famosos de la región. La vivienda es una hermosa casa de adobe construida sobre una cuesta empinada, desde la que es posible divisar el pueblo de Tomayquichua . Esta casa data de 1739 y dentro hay un pequeño guardarropa en la habitación principal, muebles de la época, una réplica de la cocina, un carruaje reconstruido, hermosos jardines bien cuidados y vestuarios de moda de la época. El tramo entre Huánuco y Tomayquichua corresponde a la campiña donde hay una amplia oferta de recreos y restaurantes campestres que ofrecen comida regional, como el lonchecito huanuqueño, el chicharrón con mote, pachamanca o los tamales. Complejo arqueológico de Huánuco-Pampa Ubicado a 134 kilómetros de Huánuco, en la provincia de Dos de Mayo, se trata de un centro administrativo inca, donde se aprecia la planificación de una ciudad Inca con sus casas, calles y edificios. Es, desde hace varias décadas, el escenario elegido para la conmemoración del Inti Raymi en Huánuco. Al lado este de esta ciudadela se distingue el edificio más refinado conocido como Inca Wasi, que al parecer fue la residencia del Inca. Muy cerca de allí se encuentra el Baño del Inca, con una larga terraza como plataforma con nichos empotrados. Cordillera del Huayhuash Se encuentra ubicado en el límite de las regiones de Huánuco y Áncash, estando conformado por distintos nevados de tipo alpino o himalayo. Las cimas más importantes y difíciles son Siula (6,536 m.s.n.m.), Sarapo (6,143 m.s.n.m.) y Randoy (5,883 m.s.n.m.). Sitio arqueológico de Yarowilca Ubicado a 73 kilómetros de la ciudad de Huánuco, se trata de uno de los centros arqueológicos más importantes del Alto Marañón. Posiblemente habría sido sede político administrativa de los Yaros o Yarowilcas y se le considera como uno de los asentamientos más organizados y poblados de la época preinca. Presenta una serie de conjuntos habitacionales, administrativos, religiosos y de centros de defensa. Parque Nacional Tingo María Creado como área natural protegida por el Estado el 14 de mayo de 1965 , con el objetivo de conservar la excepcional flora y fauna silvestres que alberga, así como para garantizar el desarrollo socio económico de las poblaciones aledañas y fomentar el turismo local. Es la segunda área natural protegida establecida en nuestro país . Esta área natural protegida, que tiene una extensión de 4,777 hectáreas, se localiza en la ecorregión de la Selva Alta o Yunga peruana , en el distrito de Mariano Dámaso Beraún , provincia de Leoncio Prado , departamento de Huánuco. El Parque Nacional Tingo María cuenta con tres sectores turísticos establecidos: Cueva de las lechuzas Es el principal sector turístico del Parque Nacional Tingo María y se ubica a 7 kilómetros de la ciudad de Tingo María, accediendo a través de la carretera hacia la localidad de Monzón. En el recorrido podremos deslumbrarnos con las enigmáticas formaciones rocosas, grutas, galerías y los diversos arroyos de agua dulce en relajantes caminatas bajo un cielo tropical de color azul intenso y el cautivante verdor de los bosques amazónicos. En el interior de esta impresionante caverna encontramos grandes protuberancias rocas conocidas como estalactitas, estalagmitas, mantos y columnas, formadas durante miles de años por acción de la humedad y el viento. Alberga también fauna en la que sobresale una importante colonia de guacharos, murciélagos, insectos, puercoespín, entre otros. En este atractivo, ideal para el ecoturismo, están permitidas actividades como la observación de aves y de otras especies de fauna y flora en general. Cuenta con servicios de orientación turística, tomas fotográficas, servicios higiénicos, tiendas de artesanías, restaurantes, área para picnic y camping, así como área recreativa en el balneario del río Cueva. El horario de ingreso es desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. Tres de Mayo Está ubicado al sur del Parque Nacional Tingo María , a 14 Kilómetros de la ciudad de Tingo María, en el tramo de la carretera hacia Huánuco en un viaje de 20 minutos en vehículo. Se accede a este lugar mediante un puente colgante sobre el rio Huallaga en el caserío Tambillo Chico. Al inicio del recorrido se puede observar un orquideario, un mariposario, aves, plantas medicinales, forestales y ornamentales. También se puede observar hermosas cascadas de tres caídas de aguas cristalinas como Gloriapata, Sol Naciente y Salto del Ángel. Las actividades permitidas son la observación de aves, de flora y fauna en general, el excursionismo, el turismo comunitario y actividades recreativas en las cataratas. Cuenta con servicios de orientación turística, alojamiento, quioscos y restaurantes. El horario de ingreso es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Catarata Quinceañera Ubicado a 7 kilómetros de la ciudad de Tingo María, en el tramo de la carretera hacia Huánuco, es una zona de vida del bosque húmedo premontano tropical , rodeada de exuberante vegetación. Se accede a este atractivo a través del cruce en un huaro sobre el rio Huallaga, y luego de una caminata de 1 kilómetro se llega a la catarata Quinceañera, donde podrá disfrutar de una caída de agua de 43 metros de alto. En este atractivo se pueden realizar actividades como la observación de aves, de flora y fauna en general, el excursionismo y actividades recreativas. Cuenta con servicios de orientación turística, quioscos de venta de snack y bebidas, y servicio de traslado en huaro. El horario de ingreso es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Cómo llegar a Huánuco Para llegar desde Lima hasta Huánuco, el visitante puede optar por seguir una ruta terrestre o aérea. El viaje en avión hasta la ciudad suele tardar aproximadamente una hora y se llega al aeropuerto Alférez FAP David Figueroa Fernandini , mientras que el traslado en bus demanda alrededor de ocho horas. (FIN) LZD/MAO También en Andina: En estas ???? Fiestas Patrias, Ayacucho te espera con sorprendentes y notables atractivos turísticos https://t.co/Cqu6bfqc7A pic.twitter.com/aDxSbAQaDX

Publicado: 19/7/2022

