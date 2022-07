Fiestas Patrias: ventajas de la publicidad digital para posicionar tu marca

Entornointeligente.com /

El jefe de Carreras Creativas del Instituto Certus, Fernando Boluarte, comentó que la publicidad digital permite conectar con más audiencia, aumentar la rentabilidad y generar mayor recordación de marca. «Por lo menos el 54 % de peruanos que usa redes sociales sigue a sus marcas o productos favoritos. Este panorama revela que hay una gran oportunidad para las marcas y/o productos de apostar por una estrategia publicitaria orientada a redes sociales y, de esta manera, llegar a más consumidores de una forma más personalizada y directa», sostuvo. El especialista de Certus precisó que en fechas clave como Fiestas Patrias la demanda de productos aumenta, por lo que analiza las principales ventajas de la publicidad digital para que las marcas destaquen en estas fechas. También puedes leer: Fiestas Patrias: proyectan aumento en cantidad de despachos online Segmentación por públicos. A diferencia de la publicidad tradicional, la publicidad digital te permite segmentar a tus públicos por edad, ubicación, género, intereses, etc. De esta manera, nuestra comunicación es más eficiente y llega a quienes realmente queremos. Costos accesibles. No necesitas tener un presupuesto alto para iniciar una campaña en redes. Los precios en la publicidad tradicional pueden representar costos elevados; por eso, una de las ventajas de la publicidad digital es que puedes iniciar con una pequeña inversión e ir ajustando según los resultados. Medible. La publicidad digital ofrece una medición permanente de la performance de tu anuncio; alcance, interacciones, likes , clics, etc. Estos datos son actualizados en tiempo real y con datos detallados que te permiten hacer un análisis más preciso del impacto real. Mayor alcance y flexibilidad. La publicidad digital está disponible las 24 horas, los siete días, lo cual permite tener un mayor alcance y flexibilidad para hacer cambios mientras tenemos la campaña al aire y sin ningún costo adicional. Versatilidad de formatos. La publicidad digital ofrece gran variedad de formatos; videos, banners , mailings automatizados, gifs , etc. De esta manera puedes desarrollar distintos formatos según la naturaleza de tu contenido y según el público al que quieres llegar. Por último, el jefe académico de Carreras Creativas de Certus manifestó que es muy importante determinar el formato y la plataforma más adecuados para cada marca. «Es necesario saber cómo funciona cada plataforma y de qué manera se comporta nuestra público a fin de enfocar la comunicación publicitaria de forma mucho más eficiente y destacar frente a la competencia», aseveró. Más en Andina: Ventas por catálogo, una alternativa para generar ingresos extra desde casa https://t.co/XPJZFEBFQQ pic.twitter.com/mQXeZnJIGa

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 (FIN) NDP/VLA/JJN GRM Publicado: 23/7/2022 Noticias Relacionadas Fiestas Patrias: tres razones para ofrecer un incentivo adicional Destino favorito: Paracas espera recibir a 30,000 visitantes en feriado de Fiestas Patrias Viajes por Fiestas Patrias crecerían más de 280% en esta temporada Cyber Days: siete destinos con las 3B que puedes visitar por Fiestas Patrias

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com