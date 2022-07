Fiestas Patrias: seis recomendaciones para utilizar tu gratificación de manera segura

Entornointeligente.com /

Señala que este beneficio laboral, que se otorga a los trabajadores que pertenecen al régimen laboral privado, puede usarse para pagar, amortizar deudas, ahorrar o para compras. Por ello, Scotiabank Perú nos brinda algunos consejos para ver qué pasos puedes seguir para hacer uso de este dinero extra: 1. Retira dinero con precaución Si realizarás compras en estas semanas, procura no retirar fuertes cantidades de dinero, sobre todo si las trasladarás a largas distancias. Asimismo, al momento de realizar el retiro no aceptes ayuda de personas extrañas o no autorizadas por la entidad bancaria. 2. Optimiza tus ahorros ¿Cómo ahorrar? Prueba guardando tu gratificación y fíjate una meta a mediano/largo plazo, esto te motivará a controlar tus gastos y seguir ahorrando. «Recuerda que desde la App Scotiabank cuentas con herramientas que te permiten gestionar tus ahorros de acuerdo con el monto que desees destinar para posibles situaciones de urgencia que se presente en el futuro». 3. Crea una cuenta a plazo fijo Una estrategia de ahorro que puedes emplear al momento de recibir este beneficio laboral es la apertura de una cuenta de ahorro a plaza fijo. Esta apertura puede ser elegida de acuerdo con tu plazo de inversión. 4. Utiliza los canales digitales Si utilizarás parte de tu gratificación para hacer pago de deudas o servicios, recuerda que puedes realizarlo también por canales digitales. Una de las principales ventajas de este medio es que se encuentran disponibles todo el tiempo para hacer operaciones desde cualquier lugar y a cualquier hora. 5. Haz uso de los medios de pago Preferentemente realiza tus pagos con tu tarjeta de débito o crédito y luego consulta tus saldos por la aplicación de tu banco para llevar registro de tus gastos. De esta manera, podrás tener un mayor registro de tu dinero para así comparar los ingresos y egresos mes a mes. 6. Compras seguras Esta también es una época de descuentos y ofertas para compras. Si destinarás parte de tu gratificación para ello, evita dar clic en páginas sospechosas y no creas en premios «fáciles» ni en nadie que te pida datos personales a cambio de algún tipo de beneficio. Si vas a ingresar a la página de tu banco, revisa siempre que el sitio tenga «https» y un candado en la barra de direcciones. «En Scotiabank contamos con opciones de ahorro con tasas competitivas y libre disponibilidad como la Cuenta Power, que según tus saldos te puede llegar a pagar hasta 4.5%», refiere. Asimismo, indica que el uso de la banca digital es una de las opciones más seguras, rápidas, intuitivas, relevantes, centrada en experiencias personalizadas y en tiempo real que ayudará a evitar exponer al usuario a la inseguridad de estas épocas. Más en Andina: ?? La inversión del gobierno general aumentó en 17.2% en términos nominales en junio último respecto al mismo mes del 2021, informó hoy el Banco Central de Reserva ( @bcrpoficial ). https://t.co/T021wFpXDu pic.twitter.com/pU7fsmdKir

