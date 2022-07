Fiestas Patrias: ¿qué sentimientos afloran en esta celebración? [video]

Entornointeligente.com /

En el programa Saludable Mente de Andina canal online , Herrera dijo que cada valor, cada costumbre, las creencias, las expresiones culturales e incluso el disfrute de la comida cotidiana genera una experiencia emocional y una sensación de bienestar que te identifica con el lugar donde vives. «El hecho de reconocer mis raíces, reconocer que hemos salido de la esclavitud, reconocer que logramos independizarnos con el esfuerzo de muchas personas y que hay un futuro de desarrollo en este proceso (…) todo ello significa la importancia de la identidad», refirió la terapeuta de familia del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Destacó que los peruanos siempre estamos buscando reducir las desigualdades y que una característica sin duda que nos define es la capacidad de resistir a la adversidad . «Eso también habla de la salud mental colectiva, día a día buscamos ese bienestar, siempre habrán situaciones de incertidumbre pero, a pesar de ello, los peruanos y peruanas resistimos a la adversidad». La experta en salud mental reconoció que vivimos en un país complejo y que, sin duda, hay muchos peruanos desalentados y que han perdido la esperanza. «Nosotros los invitamos a amplificar lo positivo, no es saludable filtrar lo negativo porque genera frustración, insomnio, dolores de cabeza, etc.». «Hay problemas históricos en general en nuestro país. Tenemos que luchar decididamente y eso implica enseñar a no mentir a nuestros niños, hay que amplificar la esperanza y trabajar desde el presente para construir un nuevo futuro patrio, es algo que es posible y realista», añadió. Se refirió también a los compatriotas que están fuera del país y que, en estas épocas, añoran su lugar de origen , sienten tristeza, angustia, incertidumbre o miedo, aunque también mucha alegría. «Recuperar la alegría de que es el aniversario patrio y reconocer que hemos resistido a muchos procesos históricos complejos y seguimos avanzando y confiamos en un mayor desarrollo humano en nuestro país, eso debemos hacer». Herrera destacó que «hemos resistido a la pandemia» y que ahora viene el 201 aniversario patrio, con los feriados, familias que se reencuentran y, en algunos casos, se permiten hacer un viaje. «Las Fiestas Patrias son un motivo para reencontrarse y abrazarse, eso puede generar alegría y, a la distancia, significa volver a disfrutar la comida, los aromas y el reencuentro con papá, mamá e hijos». Más en Andina: #AndinaCanalOnline ? Este 28 de julio, desde las 8 a.m. sigue nuestra cobertura especial por Fiestas Patrias ?????? https://t.co/CzaZncWUNH pic.twitter.com/6VDQP1BoiP

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 28, 2022 (FIN) RRC Publicado: 27/7/2022

