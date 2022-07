Fiestas Patrias: más de 200,000 turistas disfrutarán de encantos que ofrece la región Lima

Entornointeligente.com /

«La región Lima es el sitio ideal para viajar en el aniversario patrio y nos estamos preparando con todo para recibir a todas aquellas personas que desde la ciudad de Lima, principalmente, quieren tener un buen momento de esparcimiento. Tenemos muchos atractivos como el complejo arqueológico de Rúpac, que para nosotros es como Machu Picchu a Cusco, y también la Ciudad Sagrada de Caral; además de nuestra gastronomía, que es una de las mejores del Perú», expresó. En declaraciones a la Agencia Andina , la autoridad regional afirmó que el turismo en la región está creciendo y llegando a los niveles que habían antes de la pandemia del covid-19 que beneficia a todos los sectores como transporte, operadores turísticos, restaurantes, artesanos, comercio en general «y hasta los ambulantes y la tiendita de la esquina». Lea también: [Lima provincias: Gobierno invierte S/ 150 millones en obras de saneamiento] Ricardo Chavarria dijo que dado el gran movimiento turístico que se va dar en los próximos días se ha coordinado con las autoridades policiales regionales para dar todas las seguridades del caso a los turistas. Sostuvo que se han realizado operativos en ciudades como Barranca, Huaral, Huacho y también al sur para combatir la delincuencia y darle todas las garantías a los turistas. Las actividades de Fiestas Patrias se van a iniciar con el V Congreso Regional «Pisco Lima 2022″ que tendrá lugar en Huaral del 22 al 24 de julio que congregará a expositores vitivinícolas de Huaral, Barranca, Lunahuaná, Cañete. » Vendrán los mejores productores de pisco del sur de Lima para participar junto con sus pares de la zona norte de nuestra región donde también se produce un destilado de calidad», acotó. El gobernador de Lima indicó que se les brindará todo el apoyo posible desde la región porque es necesario no solo mejorar la calidad sino también la cantidad para poder ponerlo no solo en el mercado nacional sino también el internacional. Luego vienen las Fiestas Patrias donde se esperan miles de visitantes en ciudades como Churín, Huacho , Barranca, Cajatambo , Canta, Huarochirí, Matucana, Cañete, Lunahuaná. «Contamos con paisajes tanto en la costa como en la sierra para hacer turismo de aventura, camping o visitar paisajes y riquezas arqueológicas como en el valle de Canta , en el Rìmac o en zonas como Huancaya, Supe o las bodegas de Lunahuaná. Se va rebasar la capacidad hotelera de eso no tenemos dudas y si a eso agregamos la gastronomía creo que estas fiestas van a ser muy buenas para todos», puntualizó. En tal sentido, Chavarria dijo que la región, a través de sus diferentes estamentos, trabaja para dar todo el apoyo al sector turismo porque es una actividad en franco crecimiento y merece todo el respaldo. Al respecto, manifestó que no solo cuenta con buenos atractivos para todos los gustos sino que el estar cerca a la ciudad de Lima los costos de transporte no son altos para trasladarse a ciudades como Huaral, Huarochirí, Churín, Canta, Caral, Antioquía , Viñak, Azpitia entre otras. Entre los sitios a visitar mencionó el Castillo de Chancay , ubicado a hora y media al norte de Lima, en la ciudad de Chancay; Antioquía a 70 km al sureste de Lima y es un pueblo donde viven cerca de 1,000 habitantes en sus casas pintadas de blanco y decoradas con dibujos de ángeles, flores y animales, muy al estilo de los retablos ayacuchanos. También se puede visitar, en la ruta a Antioquía, el pueblo de San José de Nieve Nieve y emprender la ruta a Sisicaya y su camino inca. Azpitia con su vista al valle del río Mala , es una zona que convoca miles de personas y donde se puede disfrutar del aire puro y de la gastronomía local en restaurantes campestres cuya especialidad son los camarones. Huancaya, ubicada en el corazón de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas con sus lagunas color esmeralda además de zonas para el turismo de aventura y vivencial es una localidad bastante visitada. Santa Eulalia con su clima agradable y soleada es otra buena opción para el trekking y sobre todo su famosa pachamanca. Huaral también es otra excelente opción para el turismo, además de su excelente comida , porque allí están la Reserva Nacional de las Lomas de Lachay , el Complejo Arqueológico de Rupac, la Casa Hacienda Huando o los Baños Termales de Churín reconocidos por miles como uno de los mejores lugares turísticos de Lima. «Ojalá podamos concretar pronto el inicio para la construcción de la Costanera en Huacho con lo cual podemos dar un gran paso para seguir creciendo en el turismo en otras ciudades como Barranca y Supe que son otros lugares con buenos atractivos como su campiña o sus comidas y dulces», concluyó. (FIN) JCB/MAO Más en Andina: Con ayuda de un mapa de calor, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque refuerza la vacunación y la búsqueda de casos de covid-19. ?? https://t.co/RVhJqIllIs pic.twitter.com/yJDmkiGPKy

