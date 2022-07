Fiestas Patrias: Mincetur ofrece recomendaciones para un viaje seguro

Entornointeligente.com /

Por ello, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ofrece algunas sugerencias para tener un viaje seguro: 1) Carnet de vacunación y DNI a la mano Para tu viaje no debes olvidar portar tu carnet de vacunación con las dosis completas y tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano. Es importante completar tu esquema de vacunación y también continuar con las medidas preventivas ante la Covid-19. Puedes obtener tu carnet de vacunación digital en el siguiente link: carnetvacunacion.minsa.gob.pe . 2) No contrates servicios ambulatorios No contrates servicios turísticos que se ofrezcan de manera ambulatoria. Debes informarte, consultar y contratar servicios turísticos formales. Para ello, puedes consultar el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados del Mincetur ( https://www.gob.pe/mincetur ). 3) Revisa las condiciones de servicio Asegúrate que la agencia de viajes y turismo especifique las condiciones del servicio. Es decir, detalle de lugares, horarios y servicios incluidos por el pago realizado. Recuerda también exigir comprobante de pago para cualquier reclamo posterior. 4) Asistencia a través de IPERÚ e Indecopi Ante cualquier inconveniente no dudes en llamar al servicio de atención al turista de IPERÚ al teléfono (01) 5748000, al correo electrónico [email protected] o escribir al WhatsApp 944492314. IPERÚ ofrece información turística sobre atractivos, destinos y empresas que brindan servicios turísticos. Además, INDECOPI podrá brindarte orientación y asesoramiento cuando los servicios turísticos contratados no fueron prestados de acuerdo con lo ofrecido a través del WhatsApp Aeropuerto (985 197 624). El Perú es sus regiones Como se recuerda, hace unos días, se presentó la iniciativa «El Perú es sus regiones», un importante esfuerzo del Mincetur y Promperú para promover el turismo, artesanía y gastronomía nacional en más de 60 localidades del país, durante las Fiestas Patrias. A través de esta acción el sector acompañará el desarrollo de diversas ferias, festivales y presentaciones artísticas a nivel nacional. Estas actividades son promovidas por gobiernos regionales, municipalidades, Dircetures, así como por aliados estratégicos del sector turístico y artesanal. Desde Promperú se brindará el apoyo logístico y/o de infraestructura para el desarrollo de cada actividad. Puedes conocer de manera rápida las actividades en este programa a través del siguiente link: El Perú es sus regiones . Allí podrán encontrar el nombre del evento, la región donde se realiza, así como la fecha y hora de la actividad. Importante El Mincetur recuerda que los interesados pueden encontrar una diversidad de lugares por conocer a través de la página web ¿Y tú que planes? ( www.ytuqueplanes.com ) . Diversos destinos a nivel nacional cuentan con el sello internacional Safe Travels que los certifica como bioseguros ante la COVID-19 para el turismo. Puedes ubicar los destinos a través del siguiente link: consultas en línea safeTravels . Más en Andina: Precios de referencia de combustibles bajan significativamente hasta 6.72% por galón.?? https://t.co/ykYtBsTmoT ?? En el caso del GLP hubo reducción de hasta 2.02% por kilo, señala Opecu. pic.twitter.com/et6qkAeb6X

Publicado: 25/7/2022 Noticias Relacionadas Perú: turismo movilizará un millón de personas por Fiestas Patrias Fiestas Patrias: si decidiste viajar, Indecopi te brinda estas recomendaciones Fiestas Patrias: El 70% de turistas nacionales viajarán a otras regiones

