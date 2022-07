Fiestas Patrias: jóvenes explican por qué enorgullecernos de nuestras lenguas indígenas

Entornointeligente.com /

Vilma Quispe Pari y Landers Rodríguez Cauper, talentos de Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, explican la importancia del dominio y la revalorización de las lenguas indígenas u originarias del Perú. País único y diverso Vilma, de 27 años, quien estudió Educación Primaria Intercultural Bilingü e en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con Beca 18, señaló que según datos del Ministerio de Cultura existen 48 lenguas originarias en el Perú, 4 habladas en los Andes y 44 en la Amazonía, lo que define al Perú como un país único y diverso. En esta lista se encuentra su idioma natal: el quechua . «Esta lengua, para mí, significa mi pueblo, mi gente, la historia de mis antepasados», destacó. Importancia Vilma manifestó que el quechua no solo le permite entender la filosofía de los pueblos y de la gente que la emplea, sino que también brinda oportunidades. «Cuando culminé el colegio, estaba preparándome para la universidad y me enteré de Beca 18, modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Uno de sus requisitos era dominar una lengua originaria, y yo lo cumplía. Sin pensarlo, postulé y gané la beca que me formó en la carrera que hoy ejerzo con mucho compromiso, porque me permite cerrar esas brechas que yo viví cuando estaba en la escuela», comentó. Vilma es natural de Puno , pero su amor por su carrera y vocación de servicio la hizo migrar primero a Lima para estudiar docencia. En el 2020 se mudó a Abancay, en Apurímac, para asumir su rol de tutora itinerante de 13 estudiantes de EIB de la UPCH. «Fue bonito poder acompañar a los chicos en ese proceso. Nuestra cultura tiene valor, no es menos que el castellano o el inglés», afirmó con orgullo. Ahora está alojada en un pequeño cuarto alquilado en la comunidad Caná Edén , en Satipo, Junín. Hasta allí llegó para enseñar a niños quechuahablantes del colegio rural Carlos Noriega. Embajador shipibo-konibo Para Landers, de 26 años, egresado también de Educación Primaria Intercultural Bilingüe en la UPCH , nuestras lenguas indígenas son motivo de orgullo, porque persisten frente a la globalización. Puedes leer: Pronabec: verdades y mitos sobre el deber de los becarios tras culminar sus estudios «Está renaciendo nuestra esencia cultural. Desde la educación nosotros estamos inspirando a las futuras generaciones a revalorar nuestras cosmovisiones y valores. La educación es el motor y el núcleo de todo «, aseguró el talento de Beca 18, quien tiene como lengua materna el shipibo-konibo. En el 2013, Landers dejó su comunidad nativa Juventud San Rafa el, ubicada en el distrito de Masisea, provincia Coronel Portillo, Ucayali, para perseguir su sueño de ser docente. » En la universidad descubrí el amor por mi identidad cultural . Me abrió la mente para decir: «¡Soy shipibo! Mi idioma lo hablaré en todas partes», destaca el talento, integrante de la primera promoción de profesores shipibos interculturales de la UPCH. A penas culminó sus estudios, él regresó a su región para poner en práctica lo aprendido y trabajar en la Institución Educativa 64092- B, en la comunidad Nueva Betania, ubicada en la frontera de Perú y Brasil. En las aulas lo esperan sus estudiantes impacientes por descubrir nuevos conocimientos. «Cultivo en ellos el amor por la cultura shipiba. Los shipibos somos seres míticos que entendemos la vida de manera más humana. Somos los guardianes de ‘non nete’ (nuestro mundo), donde se encuentran el cielo, la tierra y el agua», manifestó el talento, quien además ha compuesto sus propias canciones para difundir el arte shipibo. Ventajas de conservar la lengua originaria – Podrás comunicarte y entender a su gente; dialogar y compartir conocimientos. – Te abrirá nuevas puertas. Te desarrollarás como profesional y tendrás la oportunidad de acceder a programas de estudio o becas , como las que brinda Pronabec. – Serás bilingüe. Además, aprenderás a hablar otras lenguas con más facilidad . – Conocerás nuevas culturas. Podrás viajar a zonas donde dominan alguna lengua indígena y aprender de su historia, sus costumbres y sus tradiciones. – Ayudarás a preservar la diversidad lingüística de los pueblos indígenas . Con ello, impulsarás también la inclusión social y la alfabetización. – Aumentarás tu capacidad para recordar. Aprender un nuevo vocabulario y gramática pone en funcionamiento al cerebro, obligándolo a recordar más y mayor cantidad de información. Más en Andina: ???? ¿Por qué sentirnos orgullosos de ser peruanos? Talentos @PRONABEC destacan cinco razones https://t.co/8joy3JtCeC pic.twitter.com/ITQ3w0TKCm

