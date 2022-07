Fiestas Patrias: EsSalud te enseña a celebrar con comida criolla saludable

Entornointeligente.com /

La licenciada Fátima Paredes Abad, nutricionista del Hospital Angamos, señaló que es importante planificar una alimentación saludable, equilibrada y variada, a través de una dieta que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sano; tales como proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Puedes leer: Fiestas Patrias: EsSalud presenta rico y nutritivo buffet para celebrar Lo esencial en estas fiestas es establecer horarios, sin saltarse ninguna comida, evitando las frituras y alimentos con exceso de grasas, en especial las carnes rojas, cecinas y mayonesa, ya que genera malutrición por exceso y enfermedades cardiovasculares. Por ello, se debe incorporar en nuestra alimentación el consumo de frutas y verduras, 5 porciones como mínimo: 2 frutas y 3 verduras al día para beneficio de nuestra salud. La especialista indicó que es importante disminuir el consumo de carbohidratos como el arroz o la papa, con una porción de arroz de tres dedos de una taza o una ración pequeña de papa, aunque sugirió aumentar la variedad de ensaladas, de preferencia verdes, y consideró que, si divide el plato en cuatro partes, dos de ellas deben ser ensaladas. Puedes leer: Nutricionistas recomiendan 30 minutos de actividad física tres veces por semana Hay que tener en cuenta que la comida peruana es rica en condimentos. «Los aderezos deben comerse en cantidades pequeñas y se pueden complementar con fibra, como las ensaladas y las frutas de postre.», precisó la nutricionista. También, indicó que media hora antes del alimento se puede tomar un vaso de agua, para reducir las porciones. Otro de los consejos de la especialista es incorporar legumbres a la dieta y consumirlas al menos dos veces por semana. «Hay que evitar mezclarlas con carbohidratos, por ejemplo, si preparamos seco podríamos comer los frejoles, la carne, pero sin arroz», agregó. Sostuvo que el consumo de cereales integrales y líquidos ayudan a mejorar el organismo por ser alimentos que aportan fibra a la dieta. Además, aconsejó aumentar el consumo de agua y disminuir la ingesta de bebidas con gas y alcohol. El acompañar las comidas peruanas con las bebidas gasificadas es algo común, pero no es recomendable por su gran contenido de azúcar. En su lugar se podría tomar una peruanísima chicha morada, algún mate o cebada, entre otras bebidas naturales con insumos que crecen a lo largo y ancho del Perú y que además poseen una gran cantidad de antioxidantes. Puedes leer: Covid-19: ¿Qué debo comer para fortalecer mi sistema inmunológico? Es importante balancear adecuadamente los alimentos para consumir lo que el cuerpo necesita. Por ejemplo, el arroz con pollo es un plato hipercalórico, por su gran cantidad de carbohidratos, por ello, en lugar de mezclarlo con la clásica papa a la huancaína, se puede reemplazar al tubérculo por huevo sancochado, que es una fuente rica de proteínas de alto valor biológico. En el caso del lomo saltado, que es básicamente a base de frituras, se le puede añadir ensalada de verduras cocidas o frescas con aliño de limón y sal, que aportan fibra. «Podemos disfrutar de nuestras comidas teniendo en cuenta estas recomendaciones, agregar a las comidas ensaladas o frutas, comer raciones medianas y no grandes como comemos nosotros», indicó la licenciada. Además, instó a todos los asegurados a comer rico y saludable en medio de las celebraciones por la Independencia del Perú. Más en Andina: ?? ¿Ejercicios diarios o solo los fines de semana? Conoce qué dicen los especialistas https://t.co/6MgKEb6mE1 Néstor Rejas Tataje, especialista en Promoción de la Salud del @Minsa_Peru , sostiene que el ansiado bienestar físico no se logra de golpe. pic.twitter.com/yNs5J9jsgY

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 26, 2022 (FIN) NDP/LIT Publicado: 27/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com