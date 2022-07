Fiestas Patrias: cuatro consejos para potenciar y rentabilizar tu negocio

Entornointeligente.com /

Explicó que durante este mes, gracias a los feriados, el pago de las gratificaciones y la gran demanda comercial se tiene como resultado un panorama próspero en el sector de negocios, en el que se incrementa exponencialmente el consumo y la búsqueda de diversos servicios. «Las Fiestas Patrias no pueden dejar de ser una de las fechas más especiales a nivel nacional. El sector de negocios mejora su panorama, puesto que julio representa un aumento de poder adquisitivo en miles de peruanos, quienes planean disfrutar de los feriados, generando mayor consumo en el mercado», subrayó. Algunas recomendaciones Aurazo nos sugiere cuatro pasos para potenciar y rentabilizar los negocios en estas fechas: 1. Contextualizar la oferta: es importante establecer una estrategia que vaya acorde a los intereses y necesidades de los clientes. Para este mes, es indispensable que los negocios adapten sus enfoques y servicios con relación a la festividad, reavivando el optimismo y evocando el sentimiento patrio. Proponer ofertas y promociones con un valor diferencial permitirá que los negocios aporten en la fluidez comercial que se evidencia, con mayor fuerza, durante julio. 2. Activar las redes sociales: representa una de las estrategias que permiten de manera sencilla conectar con los clientes y ofrecer libremente los servicios mediante estas vías. Las redes sociales invitan a que las marcas se hagan reconocidas y preferidas siempre y cuando se cuente con una interfaz lúdica e interactiva, que le facilite al usuario explorar y tener la información necesaria sobre el producto o servicio que está interesado en comprar. 3. Trato y servicio de calidad: si bien, julio se posiciona como uno de los meses más importantes en el calendario de comercialización, no se debe olvidar atender a los clientes con dedicación y disposición para brindarle lo mejor. Un trato diferenciado, en el que se refuerce la amabilidad, confianza y la calidad, logrará que más allá de disfrutar del producto o servicio brindado, los usuarios puedan considerar la experiencia de compra y de la atención personalizada del negocio. 4. Digitaliza tu negocio: contar con un sistema de digitalización no solo permitirá que tu negocio sea formal y regular, sino que también te permitirá tener un control de inventarios y ventas, te brindará frecuentes reportes del servicio y organizará una completa base de datos, que directamente fidelizan el contacto con tus clientes. Aliados estratégicos «Miles de negocios esperan esta fecha para dinamizar sus ventas y convertirse en aliados estratégicos de miles de usuarios. Es importante que se encuentren preparados y potenciados para enfrentar la festividad», dijo Aurazo. Por ello, comentó que es indispensable que en los planes de negocios se registren estructuras digitales y tecnológicas para potenciar a todos los emprendimientos del país. Perú Factura, un producto de Digiflow y empresa auspiciada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ha consolidado procesos innovadores para la fácil y segura adaptación de herramientas en cuanto a emisión de facturas electrónicas para emprendimientos, brindando en estas fiestas una promoción de tres meses gratis para el uso de su plataforma de facturación electrónica. Más en Andina: ?? El 72% de las empresas planea expandirse en los próximos 12 meses, según los resultados de la encuesta anual elaborada por Equinix. https://t.co/9Le71Xph6Y pic.twitter.com/EkTsP0owop

