Fiestas Patrias: conoce y aprecia las especies de flora más icónicas del Perú

A continuación, conoce y aprecia las especies de flora más emblemáticas del Perú: Árbol de la Quina Es una especie forestal presente en nuestro Escudo Nacional como emblema del reino vegetal. La quina pertenece al género Cinchona, de la familia Rubiácea, y es conocida principalmente como «planta medicinal» por su trascendencia histórica a escala mundial en la cura de enfermedades como la malaria o paludismo. En el siglo pasado, el árbol de la quina salvó la vida de millones de enfermos de malaria en el mundo, gracias al uso de su corteza que contiene un alcaloide denominado quinina . El poder curativo de esta especie para reducir la fiebre y el dolor fue conocida y utilizada por los antiguos peruanos. Molle Especie nativa que alcanza desde los 8 hasta los 10 metros de altura y crece en la costa desde el nivel del mar, y en los Andes hasta los 3,500 metros de altitud. Sus frutos son utilizados desde épocas prehispánicas para elaborar chicha, mientras que las semillas se aprovechan como condimento similar a la pimienta. Gracias a la frondosidad de su copa y su follaje colgante, se aprovecha también a esta especie para proveer sombra y protección frente a vientos. En la provincia de Mariscal Nieto, de la región Moquegua se ubicó, en 2015, a un molle centenario que fue reconocido como árbol patrimonial . Algarrobo Es una especie emblemática de la costa norte del Perú, donde crece de manera silvestre y en condiciones de escasez de agua, en desiertos donde no prosperan otros vegetales. Se caracteriza por su altura que va desde los 8 hasta los 20 metros, tronco grueso, ramas retorcidas, copa frondosa, hojas pequeñas y puede desarrollarse hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Sus frutos son unas bainas de pulpa dulce y carnosa, que miden de 10 a 30 centímetros de largo, con las cuales se produce una miel conocida como algarrobina , un endulzante natural con propiedades nutritivas. Lea también: conoce las especies de fauna más emblemáticas del Perú Aliso Este árbol oriundo, conocido como Ramrash en idioma quechua, crece cerca de los ríos de los Andes peruanos, desde los 2,500 hasta los 3,800 metros sobre el nivel del mar. Crece hasta los 30 metros de altura y su tronco puede tener un grosor de hasta un metro de diámetro. Su presencia es fundamental como protector de las cuencas, para evitar la erosión y capturar dióxido de carbono. De sus hojas se obtiene alimento para el ganado y abono natural para enriquecer el terreno. En su frondosa copa acoge a una gran variedad de aves. Huarango Es un árbol oriundo del norte peruano y pertenece a la familia de las leguminosas. Puede alcanzar los 10 metros de altura en promedio. Gracias a sus grandes raíces sobrevive en áreas de mucha sequedad. Posee flores verdes amarillentas y largas legumbres llenas de pequeñas semillas marrones. Cedro Conocido en el Perú como «Cedro de agua» o «Cedro huasca», este árbol representativo del bosque húmedo tropical crece principalmente en las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios y Junín (provincia de Satipo) y pertenece a la familia de las Meliáceas. Alcanzan una altura de hasta 40 metros y un diámetro de 2 metros en promedio. Poseen copa amplia y follaje ralo; presenta raíces extendidas y superficiales. Caoba Es uno de los árboles más emblemáticos de la Amazonía peruana y muy cotizados por la excelente calidad de su madera. Crece en el bosque tropical húmedo y su altura supera los 30 metros. Tiene tendencia a formar agrupamientos y se localiza en los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali. La caoba está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) , del cual el Perú es parte desde 1975. Debido a ello, la extracción de caoba requiere un permiso llamado Dictamen de Extracción No Perjudicial, a fin de no atentar contra la supervivencia de la especie ni el ecosistema donde vive. Aguaje Es una de las palmeras más importantes de la Amazonía peruana, pues tiene múltiples usos como alimento, para la industria, la construcción y la artesanía. Su fruto es considerado un superalimento por su gran valor nutricional. Crece en áreas pantanosas permanentemente inundadas, cubriendo más de 6 millones de hectáreas, con una densidad que supera las 250 palmeras por hectárea. El aguaje es tan importante para los pobladores amazónicos que tiene toda una connotación cultural. Los indígenas de la etnia yagua lo llaman «la madre de la floresta» y el «árbol de la vida», y es un símbolo de la inmortalidad. Flor de la Cantuta Es considerada la flor nacional del Perú , porque alto valor simbólico en la historia e identidad cultural de nuestro país. En la época de los Incas era reconocida como sagrada y era llevada como un emblema representativo de cada uno de sus logros y conquistas. Esta hermosa flor tiene variados y muy llamativos colores: rojo, blanco, amarillo y violeta. Esto le da un gran valor ornamental. Crece en las regiones de Áncash, Apurímac, Cajamarca, Pasco, Cusco, Huánuco, Lima y Puno, entre otras. Es una especie fuerte, usada para evitar la erosión en algunas laderas. Algunos pobladores de la región andina la usan con fines terapéuticos para combatir la diarrea, la tos e inflamación ocular, así como para uso veterinario. La imagen de la flor de la Cantuta está impresa en el reverso del nuevo billete de 20 soles . Flor de Amancaes Hermosa, frágil, otoñal y simbólica; así es la flor de Amancaes (Hymenocallis amancaes). Sus flores, amarillas por fuera y verde por dentro, contrastan con el verde intenso de sus hojas que solo pueden ser apreciadas una vez al año y durante tan sólo cuatro días, cuando empieza a florecer al final del otoño para convertirse en el emblema de Lima , la tres veces coronada «Ciudad de los Reyes». Su belleza ha inspirado a artistas y compositores como la célebre Chabuca Granda , quien la menciona en su vals criollo «José Antonio». Esta bella flor, que estuvo a punto de desaparecer, se le puede apreciar en la Reserva Nacional Lomas de Lachay , donde crece de forma silvestre. Asimismo, está presente en el nuevo billete de 10 soles como especie representativa de la riqueza natural del Perú. Puya Raimondi Es una especie endémica de la zona altoandina de Perú, donde crece a partir de los 3,800 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierta por el naturalista italiano Antonio Raimondi (1826-1890) en el distrito de Chavín de Huántar , durante sus viajes por el Perú, y en 1874 fue el primero en asignar el nombre científico a la planta, llamándola Pourretia gigantea, cambiado en 1928 por el botánico alemán Hermann Harms (1870-1942) por el de Puya raimondii Harms. Esta planta llega a crecer hasta 12 metros de altura y la planta florece sólo cuando llega a cumplir los 100 años de edad. Después de soltar entre 6 a 10 millones de semillas la planta muere. La puya Raimondi crece en rodales o conjunto de ejemplares de esta especie, siendo el más conocido el que se ubica dentro del Parque Nacional Huascarán , en el departamento de Áncash. También se conserva en el Santuario Nacional de Calipuy , en el departamento de La Libertad, donde existe un rodal denso con plantas de esta especie. Orquídeas Perú tiene aproximadamente 2,700 especies de orquídeas, de las cuales más de 800 especies crecen únicamente en el Perú. Entre estas destacan la orquídea Phragmipedium kovachii , nativa de los bosques montanos del Perú y considerada por muchos expertos como una de las más bellas del planeta por sus tonalidades rosado intenso y fucsia con inflorescencias de hasta cuatro flores que pueden durar hasta 21 días, y por su gran tamaño pues una flor puede llegar a medir 26 centímetros de ancho. Por su belleza estuvo amenazada por el comercio ilegal y actualmente se le puede apreciar en el Bosque de Protección Alto Mayo , en el departamento de San Martín. Por ser una especie emblemática de la flora peruana está presente en el nuevo billete de 100 soles. Otra orquídea única del Perú y la de mayor tamaño en el mundo es la Inkill (Sobralia altissima), que llega a medir hasta 13.4 metros de alto y crece únicamente en el Bosque Nublado Amaru, ubicado en el departamento de Huancavelica. Su nombre común en quechua es Inkill , que significa «portadora de lengua» debido al labelo amplio que parece una lengua. Presenta tallos leñosos que llevan 3 o 4 racimos, cada uno con 8 a 9 flores. Las flores, de un color púrpura intenso con las puntas de los pétalos y sépalos de color blanco. (FIN) LZD/MAO También en Andina: ???? Conoce a las especies de fauna más emblemáticas del Perú, entre las que destacan la vicuña, alpaca, el gallito de las rocas, cóndor andino, oso de anteojos, pava aliblanca, entre otras. ?? https://t.co/mgLmQtRSHx pic.twitter.com/zWMChwpBJ0

