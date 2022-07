Fiestas Patrias: conoce 10 lugares del Callao que podrás disfrutar en los feriados

Entornointeligente.com /

Aquí te mostramos los 10 lugares del Callao que podrás disfrutar y descubrir en estas Fiestas Patrias 2022. 1) Feria «Viva el Perú» en la concha acústica Los mejores platos de la gastronomía chalaca están en la feria «Viva el Perú» que se realiza en la Concha Acústica del Callao, en Chucuito. El cebiche chalaco, postres, dulces y waffles elaborados por emprendedores chalacos deleitarán a todos los turistas. La feria es organizada por la Municipalidad Provincial del Callao y está abierta al público hasta el 4 de agosto. Habrá shows musicales y exhibición de artesanías todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es gratuita. 2) El muelle Dársena Al lado de la Plaza Miguel Grau, el Muelle Dársena sobrevivió a viejos atardeceres. Inició su construcción entre 1870 y 1877, luego de que el antiguo muelle que ocupaba fue destruido por el terremoto y maretazo del 14 de agosto de 1868. ¿Por qué se le llama Dársena? Porque una dársena es un lugar construido para resguardar los barcos, mientras cargan y descargan. Este histórico muelle recibió al primer buque a vapor el 19 de julio de 1877. Al ser una de las zonas más antiguas del Callao, el Muelle Dársena fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. 3) El faro de los navegantes Muy cerca al muelle Dársena, puedes encontrar el Faro de la Marina, de 12 metros de altura pero que pertenece al Muelle de Guerra. Ambos fueron concebidos posterior al diseño original del Muelle Dársena, y se ejecutó con el fin de albergar a las naves de guerra nacionales como extranjeras. Dicho Faro de la Marina fue instalado en el año de 1889, y sirvió de guía a los navegantes que llegaban al puerto del Callao. 4) Miguel Grau de Chucuito No esperes el 8 de octubre para tomarte una foto con nuestro héroe del milenio. Sentado como un emperador romano de la antigüedad, Miguel Grau ve pasar a los turistas desde una residencia chalaca en la Avenida Gamarra, en Chucuito. Algunos se toman fotos con este peculiar monumento. Esta efigie estaba ubicada antes en la Plaza Santa Rosa, pero fue removida para darle mayor seguridad ya que había sido objeto de vándalos. Puedes leer: Marina de Guerra celebra hoy 27 de julio el 188 aniversario de natalicio de Miguel Grau 5) El cañón del pueblo El «Cañón del pueblo» fue el hallazgo naval más importante de todos los tiempos. Se trata de un cañón que fue usado no solo en el Combate del 2 de mayo de 1866, sino también en la Guerra del Pacífico en 1879-1885. El cañón es de fabricación inglesa, tiene 22 metros de largo y pesa 18 toneladas. Fue encontrado el 15 de febrero de 2003 cuando cavaban zanjas para colocar tubos de obras para Sedapal. Estuvo enterrado por más de 100 años. Lo puedes ver en la cuadra 1 de la av. Jorge Chávez, cerca de la plaza Grau. 6) El camino inca chalaco Con más de 1 km de largo, el Camino Inca Epidural fue parte del Cápac Ñan o Red de Camino de los Incas que datan desde el silgo XV. Son las ruinas más importantes en el Callao. Ubicado en el Conjunto Arqueológico Oquendo, el camino Inca epidural es uno de los pocos que quedan en la costa, como parte del llamado «Cápac Ñan» o «Red Vial del Tahuantinsuyo» que es Patrimonio Mundial. 7) Plaza de la Independencia Inaugurada en 1885, es la plaza chalaca por excelencia. No solo marca el ingreso hacia la Fortaleza del Real Felipe sino también muestra una magnífica pileta donada por una compañía inglesa. Dentro del parque hay una fuente de bronce con figuras que representan personajes mitológicos, así como las tradiciones navales. Fue presentada el 28 de Julio de 1866. Podrás observar una estatua al general Bartolomé Saloom, héroe venezolano que supervisó y comandó el asedio a la fortaleza Real Felipe obteniendo la rendición española el 23 de enero de 1826. 8) Iglesia matriz del Callao Es un auténtico modelo de arquitectura religiosa. La Iglesia Matriz del Callao fue levantada en base de patrones greco-romanos, es de estilo neoclásico y su campana es de oro y bronce. Es el templo principal del Callao, y sus cimientos soportaron el terremoto y maremoto de 1746. Fue reconstruida en varias oportunidades. Tiene una sola nave, con numerosas columnas y arcos, además sobre el altar mayor tiene una cúpula. 9) El templo faro En su torre de 65 metros de alto hay un antiguo mirador desde donde se puede ver toda la bahía del Callao. La iglesia Inmaculada Concepción Templo, más conocido como Iglesia Templo Faro está en l Avenida 2 de mayo, Cercado del Centro Histórico del Callao. Dentro de ella, encontrarás la imagen del Consuelo Rey Misionero, un Cristo que sale en procesión cada Semana Santa para derramar bendiciones entre los chalacos. 10) Chucuito, barrio de colores y pescadores Barrio de antiguos pescadores desde el Virreynato hasta inicios del siglo XX, Chucuito es ahora un balneario de estilo genovés. Los vivos colores de sus calles y casitas la hacen parecer a Caminito, la popular calle argentina de Buenos Aires. No es casualidad que los primeros migrantes que llegaron y poblaron Chucuito a inicios del siglo XX fueron especialmente fueron italianos y españoles. ¿Por qué se le llamó Chucuito? Hay dos versiones. La primera cuenta que los indios Collas (una de las tribus Aymaras) llamados «Piti Piti» y que pescaban en esta zona llamaron «Chucuito» a la playa. La segunda versión relata que el nombre proviene de «la plaza chiquita frente al Convento de las Ánimas y un Muelle Chiquito» que quedaba allí cuando la ciudad del Callao estaba amurallada antes del terremoto y maremoto de 1746. Más en Andina: ¡Atención! ?? Desde el lunes 18 de julio el Callao tendrá nuevos límites de velocidad https://t.co/rBWBf8yvQF pic.twitter.com/Nh73sKvVHI

