Fiestas infantiles saludables y ‘ecoamigables’: la tendencia que se abre paso en Lima

Harto azúcar y plástico. Esa es la pura verdad en cuanto a fiestas infantiles . La situación se da desde tiempos inmemoriales y, por qué vamos a mentir, nos encanta. Ya sea por hábito o tradición, un cumpleaños del amiga del nido de la bendición o del primito que cumple un año es sinónimo de una sabrosa torta de chocolate, de cantidades industriales de papitas, globos, pica pica y un montón de juguetitos chinos que se compran al por mayor para que los invitados se lleven a su casa. Lo cierto es, sin embargo, que en tiempos en los que tenemos cuantiosa información para tomar decisiones más responsables con nuestra salud o el medio ambiente, cabe replantearse las cosas. Probar. Prestar oído a las nuevas tendencias. Hay emprendimientos locales, pocos aún, que ya han ido más allá en todos esos aspectos. De ahí que estén apostando por propuestas para fiestas infantiles saludables en términos de comida, y ‘ecoamigables’ en cuanto a decoración y sorpresas.

Delicias Saludables es un ejemplo de ello. Graduada como administradora de la Universidad del Pacífico, Urganda Linares Gallardo (35) decidió dedicarse por completo a la crianza de su hijo cuando este nació hace dos años. Las invitaciones a los ‘cumples’ comenzaron a llegar hace seis meses y fue entonces que abrió los ojos. “Sí, todas las mesas suelen estar cargadas de golosinas. Empecé a preguntarme cómo se podía transformar esa oferta en algo más sano”, cuenta. La madre de Urganda ha sido repostera durante 30 años y ese conocimiento, oportunamente, había sido transferido a ella con anterioridad. El emprendimiento, entonces, comenzó a tomar forma. Urganda sabía preparar tortas y postres deliciosos, pero además tenía el know how de cómo armar su empresa. Así arrancó.

Tortas hechas con harina de avena y frutas. Cero azúcar refinada. (Foto: Delicias Saludables) “Nunca imaginé que iba a terminar teniendo mi propio negocio, pero de veras que hay muy pocas opciones así en el mercado. Hay un nicho. Los insumos que utilizo no incluyen azúcar. Si tengo que endulzar tortas o postres uso frutas dátiles o plátanos. También mieles como la de yacón o cabuya. Si voy a emplear harina, esta puede ser de avena o garbanzo. Nunca refinada”, detalla.

Es grande la variedad de postres sin azúcar que se pueden ofrecer en las fiestas de los chicos. (Foto: Delicias saludables) Aclara, además, en cuanto a costos del servicio, que la comida sana siempre suele costar más que otra, pero que es una cuestión de perspectiva lo de la inversión. En otras palabras, hay un costo, pero el beneficio es que no atiborramos a los chicos de waffles y caramelos que luego no los dejen dormir hasta la medianoche. “Hay que decir también que si bien la mesa del cumple es saludable, esto no significa que sea dietética. Tiene calorías. Pero como en todo, siempre hay que ser mesurado para comer. De cualquier forma, lo que los chicos van a terminar llevándose a la boca es mucho más nutritivo que lo que estamos acostumbrados”.

Los bocaditos como las trufas o los brownies pueden hacerse a base de quinua, avena o almendras. (Foto: Delicias saludables). Adiós, plástico

La administradora limeña Jackilin Rodriguez, por su parte, se viene dedicando desde hace tres años a la decoración de cumpleaños en los que emplea elementos e insumos que buscan cuidar el medio ambiente. ” Las Micaelas ” es su propuesta.

Para evitar usar plástico en la decoración de las fiestas de cumpleaños se pueden emplear lámparas chinas, cestas y muebles de madera recuperada. (Foto: Las Micaelas)

Un negocio anterior de desayunos saludables le sirvieron de base para comenzar a visualizar el camino que ahora está transitando. “Mi familia es de la sierra de La Libertad, nuestros hábitos siempre han estado asociados a un estilo rústico, natural. Por eso tenía en la mente materiales, texturas, elementos e ideas que podíamos usar en la decoración de fiestas infantiles, principalmente, en las que es muy grande el empleo de plástico. El 80% del mobiliario que tenemos, por ejemplo, es de madera recuperada. Eso incluye mesas, quioscos, estaciones de agua o de fruta, etc.”, explica.

Los globos pueden pasar a mejor vida si se usan materiales como la tela en el caso de los banderines para decorar. (Foto: Las Micaelas). Comenta, asimismo, que el 50% de sus banderines están hechos de saldos de retazos de Gamarra. Que el otro 50% lo ha tenido que mandar a hacer, pero que esos mismos los utiliza constantemente. Adiós plásticos. “Globos no usamos, en realidad, porque no existe una adecuada política de descarte de ese material en Perú. A cambio decoramos con otras cosas como lámparas chinas, etc.”, narra Jackilin. Ella tampoco trabaja con productos importados, al contrario, ha generado una comunidad de emprendedores locales de quienes se provee constantemente.

“El saldo como negocio ha sido súper positivo. Cada vez hay más gente enterándose de opciones responsables con el medio ambiente e integrando estas a su vida. Además, qué mejor enseñanza que darle a los chicos sobre el cuidado del planeta en la medida de las posibilidades”, esgrime.

Vuélvelo a usar

Y, bueno, para chucherías casi de un solo uso, las que vienen en las cajas de las sorpresas . Evelyn Miura tuvo la misma preocupación que Urganda y Jacki por cambiar las cosas y así lo ha hecho. Ella dirige desde hace cinco años Rosée Crafts , un negocio de papelería y preparación de tarjetitas de presentación (útiles para poner en los regalos), pero desde hace dos comenzaron a pedirle sorpresas.

“Quería transformar las cosas. Entonces eliminé las bolsas de plástico y las cambié por otras de papel o tela. En su interior pongo, por ejemplo, juegos de memoria u otros hechos de madera, MDF, trupán o cartón corrugado. Las mamás también me ayudan a crear, están en todas. La cuestión es usar el ingenio y empaparse de opciones para volver a usar todas las cosas que sean posibles. Sí se puede”, finaliza Evelyn.

