Fiesta salvaje: Estas mujeres hicieron twerking en una piscina llena de alcohol en el metro (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Una alocada fiesta se llevó a cabo en el vagón L del metro de Nueva York cuando un grupo de jóvenes entraron en traje de baños con bebidas alcohólicas y comenzaron a hacer twerk. Nueva York es una de las ciudades más impresionantes del mundo, con muchos destinos turísticos y muchas maravilla por disfrutar, sin embargo, de vez en cuando se pueden ver una que otra locura en la Gran Manzana, y es que se ha hecho viral por las redes sociales un video de una fiesta improvisada en el metro de la ciudad en donde un grupo de mujeres se pusieron a tomar alcohol en una piscina inflable mientras hacían twerk.

Meanwhile on the NYC subway #NewYorkCity #mta #tuesdayvibe pic.twitter.com/41XjZCtE3v

— Viral News NY (@ViralNewsNYC) July 26, 2022

«¿Qué está pasando aquí?» , fue lo que comentó un usuario en Twitter al ver el video en donde se ve a las chicas con un traje de baño muy pequeño, las cuales ofrecían bailes eróticos y alcohol a los pasajeros del metro en plena hora pico. El video de la fiesta ya alcanzó la cifra de 235 mil visualizaciones.

Las reacciones en redes sociales fueron divididas, ya que mientras algunos internauta catalogan la escena como «irresponsable», «mala y sucia», otros internautas piensan que fue una escena impresionante y llena de diversión.

Redacción Gossipvzla y Fuente NYPost

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com