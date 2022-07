Entornointeligente.com /

Eleições Golpe do Pix Mega-Sena Varíola dos macacos Caso de cura do HIV Fiesp prepara manifesto em defesa da democracia; Febraban diz que assinará documento Texto, ainda em elaboração, deve ser lido em evento no dia 11 de agosto em São Paulo, pouco antes do lançamento do manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP. Por g1

27/07/2022 15h18 Atualizado 27/07/2022

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ( Fiesp ) prepara um manifesto próprio em defesa da democracia, com assinatura de associações empresariais e da sociedade civil.

Empresários assinam carta em defesa das urnas eletrônicas e da democracia

O texto, ainda em construção, será publicado em jornais de circulação nacional e lido às 10h do dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, no Salão Nobre da faculdade.

Nesta quarta (27), a a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que decidiu assinar o documento da Fiesp, batizado de «Em Defesa da Democracia e da Justiça».

O manifesto capitaneado pela Fiesp é o segundo manifesto público lançado em defesa da democracia após seguidos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral.

Manifesto pela democracia

Em um evento separado também no dia 11 de agosto, mas às 11h30 – no pátio da mesma Faculdade de Direito, será lançada a «Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito».

O documento – que tem 60 mil assinaturas – tem como criadores ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo .

Um trecho do texto afirma que as eleições brasileiras feitas pelo processo eletrônico «têm servido de exemplo no mundo».

«Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a Justiça Eleitoral», diz o documento.

11 de agosto

O dia 11 de agosto, escolhido para a leitura dos manifestos, comemora o aniversário da criação dos cursos de direito no país.

A data também coincide com a leitura de manifesto no mesmo local em 1977 para denunciar a ditadura militar, que subtraiu direitos e matou opositores do regime. Um grupo de 17 pessoas que assinaram o documento anterior constam na carta atual em favor da urna eletrônica e da democracia.

Na lista de signatários, constam nomes como Constam na lista nomes como Walter Schalka, presidente da Suzano; Roberto Setúbal, ex-presidente do Banco Itaú; Natália Dias, CEO da Standard Bank; Pedro Moreira Salles, presidente do conselho de administração do Itaú Unibanco; Pérsio Arida, ex-presidente do BNDES e do Banco Central; Tarcila Ursini, conselheira de administração da EB Capital, entre outros.

Também aparecem entre as assinaturas os artistas Chico Buarque, Arnaldo Antunes, as atrizes Debora Bloch e Alessandra Negrini, os ex-jogadores de futebol Walter Casagrande e Raí, o cineasta João Moreira Salles e o Padre Júlio Lancellotti, que atua na defesa da população de rua em São Paulo.

