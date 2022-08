FIE y Oncofeliz lanzan «Caminando por la Vida» por un laboratorio para el cáncer

Entornointeligente.com /

El Banco FIE y la Fundación Oncofeliz lanzaron este martes la campaña «Caminando por la Vida» para recaudar fondos para cubrir la instalación de un laboratorio patológico para mejorar el diagnóstico de los niños con cáncer.

El director del hospital pediátrico Manuel Ascencio Villarroel, Vladimir Rojas, destacó la importancia de contar con un laboratorio que acorte el tiempo del diagnóstico para el cáncer en niños y particularmente de los tipos de leucemia que los afectan.

«En todos los procesos del cáncer lo más importante es la histopatología, porque con eso se ve el tejido canceroso y se realiza el tratamiento más adecuado; si es que no se tiene, no se puede hacer nada con el paciente (…) sin histopatología no tenemos camino por dónde caminar», explicó.

El desafío de la campaña es «contagiar la solidaridad» y por eso se realizará la caminata el 2 de octubre desde el parque Japonés hacia el Fidel Anze, ciclovía, para que más personas se sumen a esta causa, dijo la presidenta del directorio de Banco FIE, Ximena Behoteguy.

¿Cómo puedo apoyar?

En Cochabamba se realizará la caminata 4k en la ciclovía el 2 de octubre partiendo del parque Japonés al Fidel Anze.

La adhesión a la caminata es de Bs 100, monto que incluye polera de identificación. También se pueden donar en todas las agencias del Banco FIE, a través de las alcancías de los voluntarios y de forma digital a través de un QR en la plataforma móvil de cualquier banco a nivel nacional.

