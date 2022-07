Fichajes Real Madrid | Enfrían el interés por Leroy Sané

Entornointeligente.com /

Con 14 goles y otras tantas asistencias en 45 partidos de la temporada pasada, mejoraba notablemente Leroy Sané sus prestaciones durante su segunda campaña en el Bayern Múnich . El jugador alemán de 26 años, que es seguido por el Real Madrid desde que deslumbrara en el Santiago Bernabéu con el Schalke 04 en 2016, comienza a ser parte esencial en los planes de Julian Nagelsmann.

Fichado en 2020 desde el Manchester City, en el cuadro bávaro siguen esperando la mejor versión de este futbolista todavía. Un extremo de 26 años con gran disparo, notable capacidad de desborde, que había sido colocado recientemente en la agenda merengue como potencial sucesor de Marco Asensio.

Rumores desmentidos Nos cuenta en este caso una información de Bild, de la que se hicieron eco otros medios como Mundo Deportivo , que el jugador alemán no contempla en este caso un cambio de aires. Y que tampoco ha sido ofrecido al equipo merengue como alternativa para mejorar su delantera.

El combinado de Chamartín por tanto no lo considera en ningún caso opción para mejorar su potencial ofensivo. Y es que como nos explica el citado diario, tenemos ya que este futbolista no contempla por tanto esa opción para dejar el cuadro bávaro en un futuro cercano para ir a España.

The rumours that the agents of Leroy Sané offered the Player to Real Madrid are NOT TRUE ❌ @realmadrid TRUE✅ Sané wants to stay at Bayern @FCBayern #InTornational @Infanthiel

— Christian Falk (@cfbayern) July 17, 2022

