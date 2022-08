Fichaje de ‘Moi’ Caicedo por el Manchester luce complicado

Entornointeligente.com /

El Manchester United necesita más refuerzos para la presente temporada, la cual comenzó con dos derrotas incluida una goleada. Moisés Caicedo es uno de los objetivos.

Caicedo es uno de los futbolistas Sub-21 de la Premier League, con mayor proyección en la Premier League. Además, es titular indiscutible con el Brighton & Hove Albion.

Fabrizio Romano, considerado el especialista número uno en fichajes confirmó el interés de los ‘Diablos Rojos’ en el mediocampista ecuatoriano.

«El Manchester United también tiene el nombre de Moisés Caicedo en la lista como una de las muchas opciones para el mediocampo», publicó en su Twitter.

​

Manchester United have also Moises Caicedo’s name in the list as one of many options for the midfield, as revealed today on HWG podcast. 🚨🔴 #MUFC

Brighton want to keep Caicedo so not an easy deal, in case Man Utd will decide to proceed.

More: https://t.co/1u21npzwpn pic.twitter.com/Pnuyhl1puw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2022

Así mismo, en el podcast de Romano HGW recalcaron que las negociaciones con el Brighton siempre son difíciles, sobre todo porque quieren mantener al jugador.

«Brighton quiere quedarse con Caicedo, por lo que no es un trato fácil, en caso de que Man Utd decida continuar», agregó.

Según la revista británica Mirror Football, Arsenal, West Ham, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen y Juventus también están siguiendo de cerca a ‘Moi’.

​

Números en Brighton Desde que debutó Moisés Caicedo con las ‘Gaviotas’ el 9 de abril de 2022, frente al Arsenal, el ecuatoriano se ganó la titularidad en el mediocampo del club británico

.

En 12 partidos con el primero equipo ha sido diferencial tanto en ataque como en defensa . El tricolor tiene un gol, dos asistencias, nueve pases claves y una gran chance creada.

Mientras que en el otro lado de la cancha lleva 122 recuperaciones, es decir una cada 8 minutos. Además, ganó el 58% de sus duelos y acertó el 81% de sus pases.

🇪🇨 Moisés Caicedo en el primer equipo del #Brighton :

👤 12 partidos jugados

⚽ 1 gol

🅰️ 2 asistencias

🔑 9 pases clave

🧠 1 gran chance creada

♻️ 122 recuperaciones (una cada 8 minutos)

💪 58% duelos ganados

✅ 81% pases precisos

📈 7.01 Nota SofaScore pic.twitter.com/4yoOxBGv5c

— SofaScore Latin America (@SofaScoreLA) August 16, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com