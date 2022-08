Festival Sudoeste. Menor abusada sexualmente em tenda

Entornointeligente.com /

Uma menor, de 17 anos, apresentou queixa às autoridades por abusos sexuais de que terá sido alvo, terça-feira à noite, numa tenda no parque de campismo do Meo Sudoeste, a decorrer na Zambujeira do Mar, Odemira.

«O suspeito foi identificado» e o caso transitou para a Polícia Judiciária, adiantou fonte da GNR, citada pelo Correio da Manhã.

Uma participante no festival afirmou ao mesmo jornal que os abusos terão ocorrido numa tenda, onde a menor se encontrava a descansar por não se sentir bem. «Quando os amigos voltaram, estava um rapaz a sair da tenda e foram confrontá-lo porque a menina estava a chorar e a puxar os calções para cima. Dizia que não queria que aquilo tivesse acontecido», contou, acrescentando que «depois apareceu a GNR e levaram o rapaz». Haverá ainda mais um relato de outro crime sexual, no mesmo festival, mas, até ao momento, apenas a situação relativa à jovem de 17 anos foi alvo de queixa formal junto das autoridades.

