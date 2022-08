Festival Paredes de Coura está de regresso

Entornointeligente.com /

O Festival Paredes de Coura regressa esta terça-feira, com atuações de Noiserv e Bruno Pernadas, entre outros músicos, para os primeiros concertos de 71 anunciados, para os quais é esperada uma assistência diária de 23 mil pessoas, 115 mil no total dos cinco dias.

O primeiro é dedicado à música portuguesa, abre às 14:30 com os Lemon Lovers, e segue com Ocenpsiea, Club Macumba, o mais recente projeto de Tó Trips e João Doce, Pluto, Paraguaii, Benjamim, Rapazego, The Twist Connection, You Can’t Win Charlie Brown, Samuel Úria, Linda Martíni, 10 000 Russos, Mão Morta e Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra.

Os últimos concertos da primeira jornada entram pela madrugada de quarta-feira, com Conjunto Corona, Moulinex e o Conjunto Cuca Monga.

Subscrever Até sábado, os palcos de Paredes de Coura acolherão ainda músicos e bandas como Beach House, Parquet Courts, Bad Bad Not Good, Arp Frique & Family, The Blaze e Manel Cruz, que abrirá a programação de sábado.

No quinto e último dia atuam os Pixies, que regressam a Paredes de Coura para apresentar o seu mais recente álbum, «Beneath the Eyrie», lançado em setembro de 2019.

