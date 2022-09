Festival lisboeta celebra dez edições com dez novos Jardins Abertos, arte e visitas inéditas

Entornointeligente.com /

«Várias Primaveras, alguns Outonos e um Verão depois», o Jardins Abertos chega à 10.ª edição, com um evento em tons de Outono marcado para os dois últimos fins-de-semana de Outubro (dias 22, 23, 29 e 30). Para celebrar, durante os dias do festival abrem-se ao público, de forma gratuita, dez novos jardins de Lisboa e revisita-se outra dezena com «visitas guiadas inéditas com especialistas», anuncia a organização em comunicado. Pela primeira vez, a programação inclui ainda a apresentação de «dez objectos artísticos nos jardins».

Lançado em 2017 , o festival Jardins Abertos já contou com várias edições em diferentes estações do ano e este Outono regressa com a mesma premissa: «debater publicamente os temas da ecologia e da sustentabilidade através da abertura de jardins», estimulando a descoberta «das espécies que neles vivem, das histórias de quem as plantou e delas cuida», assim como o conhecimento de temáticas como as artes, a cultura ou a botânica, através de diferentes actividades.

Para celebrar a décima edição, a programação espartilha-se em dezenas, incluindo dez jardins que se abrem ao público pela primeira vez no âmbito do festival: a horta Alto da Eira, da Associação Regado (na Avenida General Roçadas, visitas acompanhadas a 22 e 29 de Outubro), a Raiz Farm (» start up de agricultura urbana que pretende desenvolver redes de hortas verticais», na Arroz Estúdios, com visitas acompanhadas a 22 e 29) e, de visita livre durante todos os dias do festival, o claustro do Convento Santos-o-Novo, o jardim do Palácio do Grilo, o jardim do Palácio da Mitra, o jardim dos Barbadinhos, o jardim da Quinta de Santa Clara, o pátio do Hotel Valverde , o pátio do Hotel Hotel e o Espaço da Biodiversidade de Monsanto.

Há ainda dez outros jardins que voltam a receber o festival, desta vez com » visitas guiadas inéditas com especialistas «: a Estufa Fria (Ivo Meco); o jardim do Palácio de São Bento (Teresa Andresen); a Tapada das Necessidades (João Albuquerque Carreiras); o jardim da Gulbenkian e o legado de Gonçalo Ribeiro Telles (Aurora Carapinha); o Jardim Botânico da Ajuda (Teresa Chambel); as hortas do Instituto Superior Técnico (Silvia di Salvatore); a horta da Refood no Parque das Nações (Maria Gonçalves e Indira Andrade); o jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta; o Parque Botânico Monteiro-Mor (Rui Costa); e o Permalab, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

De acordo com a nota de imprensa, a lista de jardins foi repensada «de forma a integrar propostas cujo tipo de cultivo ou filosofia associada promovem uma relação mais próxima com a jardinagem e o jardim contemporâneo». «São assim apresentados jardins de investigação onde, através de diferentes metodologias, encontramos respostas para o futuro», acrescenta o comunicado. «Este é o ano em que clarificamos de forma mais eficaz a nossa identidade. Somos um movimento verde. Queremos cidades mais verdes e cabeças semeadas.»

A grande novidade desta décima edição, no entanto, são os dez objectos artísticos que serão apresentados nos jardins ao longo do festival, para os quais foram desafiados «artistas multidisciplinares a interagir em espaços verdes de referência» com o objectivo de «ampliar o diálogo das artes com lugares únicos» e, em simultâneo, estimular «o envolvimento e a aproximação das comunidades a novas formas de expressão capazes de aumentar o questionamento a respeito do estado do mundo».

Haverá dança no Parque Florestal de Monsanto; performances que propõem uma «Introdução ao Couvismo» no jardim do Palácio do Grilo ou uma homenagem a «dois históricos artistas de dois países diferentes», Ruth Aswin e Valentim de Barros (Jardim da Estrela); uma «composição musical e visual na água» (Estufa Fria) ou oito microcontos de Cláudia Lucas Chéu no jardim da Gulbenkian, entre outros.

A programação completa pode ser consultada no site do Jardins Abertos .

