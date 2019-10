Festival Hispanicize sirvió de plataforma a creadores latinos en Los Ángeles

Entornointeligente.com /

LOS ÁNGELES — Arrancó uno de los eventos anuales para Latinos más grandes de los EE.UU. Se trata de Hispanicize, que en su décimo aniversario congregó a estrellas, periodistas e influencers , que viajaron de todas partes del mundo para empaparse de las últimas tendencias y novedades sobre la comunidad Latinx.

Pero más allá de la creatividad, Hispanicize, -que este año tuvo lugar en el Hotel Intercontinental en el centro de Los Ángeles, del 17 al 19 de octubre-, incorporó temas sociales como la situación actual de los afrolatinos, con el fin de darles frente de una manera constructiva y cambiar la narrativa.

“Mira no hay nadie de Latinoamérica que no tenga la mancha del plátano”, dijo Carlos Carrasco, un actor y productor panameño que moderó un panel sobre la representación de afrolatinos en el ámbito del entretenimiento, fashion y belleza.

Entre los panelistas estaba Selenis Leyva, actriz y activista que salió en la popular serie “Orange is the New Black” (que traduce ‘Naranja es el nuevo negro’), la creadora digital y educadora afrolatina Denisse Myrick, y el galardonado actor, director y fotógrafo, Juan Escobedo.

“Antes de hablarle al resto de la comunidad sobre cómo tratar a los latinos, debemos ver cómo los propios latinos tratamos a los nuestros”, agregó Carrasco refiriéndose al problema de racismo.

“Hay tanto racismo dentro de nuestras propias familias”, explicó Escobedo.

“Por ejemplo cuando tienes un hermano o una hermana de tez más clara, uno siempre va y le dice ‘hay que bonita está, tiene los ojos verdes y el cabello claro’. Tenemos que romper ese ciclo”, agregó.

Mientras tanto, la reconocida actriz dio su propia experiencia como madre para comprobar que la raíz del problema muchas veces nace en nuestras propias familias.

“Recuerdo que cuando tuve a mi hija pensaba “‘Qué felicidad, que tiene la piel más clara’, porque no le va a tocar pasar por lo que yo estoy pasando y por lo que yo he pasado,” explicó Leyva.

“Mi hija de alguna manera tendrá una vida más fácil que yo sólo por el hecho de que tiene “pelo bueno” y piel clara. ¿Por qué? Porque crecí en una casa donde todos me llamaban la mulata”.

La conclusión, dicen, es tener más presencia en los medios y haciéndose más visible frente y detrás de cámaras, en los cuartos donde se crean los guiones y en cualquier otro lugar desde donde se pueda crear un verdadero impacto.

“Si vernos se convierte en la norma, entonces esa será la norma,” concluyó Leyva.

Hispanicize tuvo lugar en el Hotel Intercontinental en el centro de Los Ángeles del 17 al 19 de octubre.

(Redactado por Steph Martínez, VOA Noticias)

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com