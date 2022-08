Festival de Cinema de Toronto conta com três filmes de produção portuguesa

Entornointeligente.com /

Fogo-Fátuo , de João Pedro Rodrigues, Mato seco em chamas , de Adirley Queirós e Joana Pimenta, ​e Pacifiction, de

Albert Serra foram seleccionados para o Festival Internacional de Cinema de Toronto, em Setembro, no Canadá, revelou esta quinta-feira a organização.

O festival, que cumprirá a 47.ª edição, anunciou parte da programação, incluindo três filmes portugueses, ou com co-produção portuguesa. Fogo-Fátuo , a l​onga-metragem de ficção de João Pedro Rodrigues , fará a sua estreia norte-americana e o anúncio da sua presença em Toronto coincide com a exibição no Festival de Cinema de Melbourne (Austrália) e a presença de João Pedro Rodrigues em Locarno , onde estreia o documentário Onde fica esta rua? Ou sem antes nem depois , co-realizado com João Rui Guerra da Mata. «O quase inclassificável Fogo-Fátuo move-se, sem esforço, entre a representação histórica, a comédia musical, o romance queer e a provocação pós-colonial», lê-se no comunicado do festival canadiano.

O filme tem estreia comercial assegurada em vários países, nomeadamente Estados Unidos, França, Alemanha e Brasil.

Em Toronto, estará também a premiada produção Mato Seco em Chamas , uma co-produção entre Portugal e Brasil (venceu o Grande Prémio do Cinema do Réel, em Paris, e o grande prémio e o galardão de melhor longa-metragem portuguesa no IndieLisboa ). O filme segue um grupo de mulheres que vivem do negócio de petróleo encontrado em oleodutos na periferia de Brasília, transformando-o em gasolina para revenda.

A estas duas produções junta-se ainda Pacifiction – Tourment sur les îles , do espanhol Albert Serra, com co-produção portuguesa pela Rosa Filmes.

O festival de Toronto contará ainda com filmes como Saint Omer , de Alice Diop, No Bears, de Jafar Panahi , The Lost Kingdom , de Stephen Frears, Empire of light , de Sam Mendes, The Fabelmans , de Steven Spielberg, My Policeman , de Michael Grandage, e The Whale , de Darren Aronofsky.

O festival abrirá a 8 de Setembro com The Swimmers , um drama de Sally El Hosaini inspirado na história de duas irmãs sírias, desde que fugiram da guerra até à sua participação nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com