Festival de Cinema de Londres 2022 vai ter cinema português

A longa-metragem de animação Nayola , de José Miguel Ribeiro, e a curta-metragem Um Caroço de Abacate , a primeira obra de Ary Zara, estão entre os filmes portugueses seleccionados para o Festival de Cinema de Londres, hoje anunciado.

A 66.ª edição do Festival de Cinema de Londres, que vai acontecer de 5 a 16 de Outubro, conta, na competição oficial de curtas-metragens, com Um Caroço de Abacate , de Ary Zara, que filmou «uma história de empoderamento» a partir do encontro entre «Larissa, uma mulher trans, e Cláudio, um homem cis», numa noite em Lisboa.

O filme é produzido pela Take It Easy, venceu três prémios no festival IndieLisboa 2022 e é interpretado por Gaya Medeiros, Ivo Canelas e Jó Bernardo .

Na programação do Festival de Cinema de Londres estará também Nayola , a primeira longa-metragem de animação de José Miguel Ribeiro, que tem a guerra civil em Angola como pano de fundo, a partir da história de três gerações de mulheres.

O filme conta com argumento de Virgílio Almeida, com base numa peça de teatro de José Eduardo Agualusa e Mia Couto, cruza animação em 2D e 3D e tem produção da Praça Filmes, numa co-produção com a Bélgica, França e Países Baixos.

Em Junho, a longa integrou a selecção oficial do Festival de Annecy, em França, e foi distinguida no Festival de Cinema de Guadalajara, no México.

Depois de se ter estreado em Agosto no festival de Locarno, chega a Londres o documentário Onde Fica Esta Rua? Ou Sem Antes Nem Depois , de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, no qual revisitam os locais e os planos do filme Os Verdes Anos , de Paulo Rocha.

Onde Fica Esta Rua? Ou Sem Antes Nem Depois desvenda os mesmos locais, planos e movimentos de câmara do filme de Paulo Rocha, mas sem a narrativa, sem o elenco, sem os diálogos e com um novo olhar sobre a paisagem visual urbana de Lisboa.

Além da referência ao filme de Paulo Rocha, Onde Fica Esta Rua? Ou Sem Antes Nem Depois encerra outras histórias sobre transformações do espaço urbano, especulação imobiliária, tempo de lazer, turismo ou sobre o relacionamento social entre as pessoas, já que foi rodado em plena pandemia da covid-19.

Além disso, o realizador espanhol Albert Serra apresentará em Londres o filme Pacifiction , descrito pelo festival como uma obra «negra e hipnótica» protagonizada por Benoît Magimel e com co-produção portuguesa pela Rosa Filmes.

Na competição de primeiras obras está o filme angolano Nossa Senhora da Loja do Chinês , de Ery Claver, com produção de Geração 80.

LINK ORIGINAL: Publico

