Festival de Cinema de Cannes terá edição reduzida em Outubro

Além deste anúncio, a direcção marcou na agenda a 74.ª edição do festival de Cannes, de 11 a 22 de Maio de 2021

Entornointeligente.com /

O Festival de Cinema de Cannes , que viu a edição de Maio adiada por causa da pandemia da covid-19 , terá uma versão “especial”, reduzida a três dias em Outubro, mantendo dois filmes portugueses na competição oficial.

Em comunicado, a direcção do festival anunciou esta segunda-feira uma edição condensada, entre os dias 27 e 29 de Outubro naquela cidade francesa, com a exibição em sala de quatro longas-metragens da “selecção oficial de Cannes 2020″, das curtas-metragens em competição e ainda dos filmes do programa Cinéfondation.

Mais populares Como entrou o coronavírus em Portugal? Com variante vinda de Itália, que circulou sem controlo Das despesas com cabelo à consultoria de Ivanka, o que revelam as declarações fiscais de Trump? i-album Fotografia Na prisão não há fotografias. Ela ajuda mães reclusas a criar álbuns de família felizes O filme O Cordeiro de Deus , de David Pinheiro Vicente , foi seleccionado para a competição de curtas-metragens, e Corte , dos realizadores Afonso Rapazote e Bernardo Rapazote, integra o programa Cinéfondation.

Segundo a direcção do festival, em breve será anunciado o júri que decidirá quem receberá a Palma de Ouro nas curtas-metragens e nos prémios do Cinéfondation.

As quatro longas-metragens escolhidas para esta edição reduzida de Cannes são Un Triomphe , de Emmanuel Courcol, True Mothers , de Naomi Kawase, Beginning , de Dea Kulumbegashvili, e Les Deux Alfred , de Bruno Kiberlain.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público.

Subscrever × Ler mais Cannes 2020 brevemente nos cinemas perto de si A organização tinha anunciado anteriormente uma série de filmes que poderiam ser exibidos nos cinemas no Outono em 2021, com o selo “Selecção Oficial de Cannes“. Entre os títulos anunciados no início de Junho estavam Na Penumbra , do realizador lituano Sharunas Bartas, co-produzido pela portuguesa Terratreme, The French Dispatch , de Wes Anderson, Verão de 85 , de François Ozon , este já em exibição nas salas portuguesas, Falling , de Viggo Mortensen, Soul , de Peter Docter, produção dos estúdios Pixar, e Aya and the Witch , de Goro Miyazaki, primeiro filme em animação 3D dos estúdios Ghibli.

Além deste anúncio, a direcção marcou na agenda a 74.ª edição do festival de Cannes, de 11 a 22 de Maio de 2021.

Continuar a ler

Entornointeligente.com