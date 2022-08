Festival Altitudes celebra 25 anos com teatro, quiz e bolo podre

Entornointeligente.com /

O Festival Altitudes, organizado pelo Teatro Regional da Serra do Montemuro , completa este ano 25 edições. Para as celebrar, além de noites de teatro, haverá um quiz , música e degustação de bolo podre, anunciou esta sexta-feira a organização.

«Temos uma noite dedicada a um quiz , com o dr. Why, sobre o Teatro do Montemuro, [a aldeia de] Campo Benfeito, a própria Serra do Montemuro, e também questões de cultura geral, onde desafiamos as pessoas a testarem o seu conhecimento», revelou Marta Batista.

Para esta produtora do Teatro Regional da Serra do Montemuro (TRSM), outro dos «pontos altos» da 25.ª edição do Festival Altitudes, que decorre de 13 a 20 de Agosto, na aldeia de Campo Benfeito, em Castro Daire (distrito de Viseu), será o último dia.

«Teremos actividades ao longo de todo o dia. Um espectáculo para crianças, a apresentação do atelier que vai decorrer durante toda a semana, e fecharemos com um concerto de homenagem a Zeca Afonso» com Pedro Joia e José Salgueiro , destacou a responsável à agência Lusa.

No final do concerto, «haverá uma degustação de bolo podre , uma iguaria da região da Serra do Montemuro e de Castro Daire» cuja confraria «prometeu marcar presença com 25 bolos», um «por cada edição do festival», adiantou.

Nos dias 15 e 20, pelas 10h30, o Altitudes «convida as famílias a assistirem a espectáculos dedicados aos mais novos, mas que, no fundo, são para toda a família»: Germinação , da companhia residente, e Família , da Circolando , respectivamente.

O Festival Altitudes abre com Mentira a Quanto Obrigas , espectáculo de rua da companhia anfitriã, o TRSM, «que tem muito a ver com a essência da transumância» característica da região .

O Teatro das Beiras e o Karlik danza-teatro apresentam, no domingo, Quem se Chama José Saramago ; na noite de segunda-feira é Angel Frágua que leva ao palco Stand Down e, na noite seguinte a Jangada Teatro apresenta Shakespeare Jantou em Minha Casa .

Seguem-se, quarta, quinta e sexta-feira, respectivamente, os espectáculos Do Bosque para o Mundo , pela Formiga Atómica, À Deriva , da ACTA, e 12 Efeitos de Luz , em mais um regresso à Serra do Montemuro do Teatro da Palmilha Dentada, «que já habituou o público do Altitudes à sua presença».

O atelier dedicado ao novo circo, aberto a todos os interessados, decorrerá nas tardes de 14 a 20 de Agosto. Os formadores levarão a Campo Benfeito «malabarismo, equilibrismo e um conjunto de artes do novo circo para quem quiser aprender», diz Marta Batista.

A produtora lembra que «a comunidade de Campo Benfeito, actualmente com cerca de 50 pessoas a residir durante o ano», se implica fortemente neste festival que anualmente multiplica por três o número de residentes da aldeia.

