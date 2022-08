Festas do Mar estão de volta, agora divididas em dois fins de semana

Entornointeligente.com /

As Festas do Mar, em Cascais, começam hoje após dois anos de paragem forçada pela pandemia. Trata-se de um regresso com um novo formato, pois é dividida em dois momentos: O primeiro que decorre até domingo e o segundo na próxima semana, entre os dias 1 e 4 de setembro. De resto, voltam a existir dois palcos – o principal junto à baía e o outro nas imediações da Cidadela -, mantendo-se a música cantada em português como principal atração desta festa que teve a primeira edição em 1965.

«Mantém-se a tradição, com a procissão da Nossa Senhora dos Navegantes, que é o ponto alto das Festas do Mar e é organizada pelas duas associações de pescadores de Cascais, mantém-se a gastronomia e o artesanato. Só mudámos ligeiramente o formato, passámos de quinta-feira a domingo neste final de agosto e no início de setembro», explicou Bernardo Correa de Barros, presidente da Associação de Turismo de Cascais, justificando que esta alteração do formato tem como o objetivo «fugir à época quente dos festivais de verão», mas também «captar mais cascalenses» para estarem presentes no evento.

Organizadas desde a primeira edição pela Câmara Municipal de Cascais, as Festas do Mar tem na procissão da Nossa Senhora dos Navegantes, a protetora dos pescadores, o seu ponto alto. Este evento religioso, no qual o andor com a imagem da santa é transportado num cortejo no mar a bordo de um barco de pesca, está marcado para domingo a partir das 15.00 horas, saindo do cais da Praia da Rainha, até perto do Farol da Guia. Manda a tradição que, durante todo o percurso, sejam lançadas flores à água, em memória dos pescadores falecidos.

Subscrever Especial destaque para os artistas do concelho De resto, todos os concertos das Festas do Mar continuam a ser gratuitos, mas há um requisito para as bandas de apresentarem em palco: «Pelo menos um dos elementos é do concelho de Cascais.» A revelação é do responsável pelo turismo local, Bernardo Correa de Barros. «É para nós um grande orgulho nestas últimas onze edições das Festas do Mar que em 193 bandas a atuar no palco principal, 130 foram de Cascais», sublinhou. Entre estes artistas estão nomes como Carolina Deslandes, The Black Mamba ou HMB.

A escolha do cartaz é, segundo este responsável, «sempre muito especial», afinal as bandas «têm de ter um álbum editado, para que a RFM possa promover esses artistas a nível nacional». «Com o palco Cascais, nas imediações da Cidadela, vamos dar oportunidade também a novos valores do concelho. É uma oportunidade num palco mais pequeno, mas com a mesma nobreza ou dignidade, que é como gostamos de tratar os artistas», explicou Bernardo Correa de Barros na apresentação do evento. De referir que os concertos neste palco secundário realizam-se todos os dias da festa a partir das 18.00 horas.

É do Brasil que vem o cabeça de cartaz do primeiro dia das Festas do Mar: Vitor Kley. Pelo palco principal passarão ainda The Black Mamba (sexta-feira), Os Quatro e Meia (sábado), Resistência (domingo), D.A.M.A (1 de setembro), Cuca Roseta (dia 2), AGIR & Friends (dia 3) e Sinfónica de Cascais (dia 4). «Destacaria naturalmente a Sinfónica de Cascais, que vai tocar o top 25 da RFM. São apenas os músicos da orquestra, sem cantor. Será a baía a cantar… vamos passar as letras nos ecrãs e vamos convidar toda a baía a cantar com a Orquestra Sinfónica de Cascais», sublinhou o presidente da Associação de Turismo de Cascais. Depois desta atuação, realiza-se o tradicional fogo de artifício que marca o encerramento das festas.

De referir que nos dias das Festas do Mar, o trânsito estará cortado entre as rotundas do jardim Visconde da Luz e João Paulo II, junto ao Centro Cultural de Cascais.

