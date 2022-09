Fertilizantes: mira cómo disminuir su uso en el agro a través del riego

Entornointeligente.com /

En ese contexto, Kilimo, agrotech que monitorea el riego en los cultivos, destaca la alternativa del fertirriego y brinda algunas recomendaciones como la aplicación de nutrientes por concentración con el agua de riego La técnica de fertirrigación por concentración de nutrientes o fertirriego proporcional es una buena práctica para ser eficientes en el uso de los fertilizantes, dijo. «Acompañados por tecnologías que ayuden a gestionar el riego de manera, eficiente se puede tener un real impacto en los volúmenes de agua y consecuentemente, de los fertilizantes utilizados», señaló. Conscientes de esto, son cada vez más los productores que contemplan la aplicación de fertilizante a través de soluciones nutritivas con el agua de riego, agregó. Según el especialista en fertirriego y embajador de la Academia de Riego, Claudio Nader, las plantas además de percibir las cantidades adecuadas de los elementos en este proceso, también lo hacen con los nutrientes. Esto ocasiona que sea indispensable buscar soluciones nutritivas que incluyan a todos ellos en los niveles adecuados para cada etapa fenológica en cuestión, considerando el volumen de agua del riego, refirió. «El manejar adecuadamente el riego en una fertilización por concentración colabora en la eficiencia del uso de los nutrientes, por ejemplo, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio», añadió. A su turno, el cofundador de la agrotech , Rodrigo Tissera, comentó que «existen plataformas, como Kilimo, que brindan recomendaciones de riego específicas para la situación de cada productor, lo que permite el uso eficiente del agua de riego y de los fertilizantes». «Al tener cantidades exactas con las que regar, también hay un ahorro eléctrico, pues el uso de los equipos de riego disminuye considerablemente», añadió. Eficiencia del riego en uso de fertilizantes Al estar estrechamente relacionados el agua y el uso de fertilizantes, decidir por un sistema de riego u otro se hace fundamental para una mayor eficiencia y con eso un ahorro de este recurso nutritivo, destacó Kilimo. Según Nader, un sistema por goteo puede tener mayor eficacia no solo del riego dentro del campo, sino también hasta un 75 % en la aplicación de fertilizantes. «Esto representa una ventaja frente a otros sistemas como por gravedad, que pueden llevar a una menor optimización en el uso de estos dos recursos», agregó. «El fertirriego no es una práctica nueva dentro del sector agrícola. pero sí su utilización por concentraciones. No solo se trata de un ahorro de recursos, sino de una agricultura más sostenible y de precisión, cuyos únicos beneficiarios seremos nosotros y el planeta», añadió finalmente el cofundador de Kilimo. Más en Andina: ?? Estas son las estrategias digitales para impulsar las ventas de las pymes https://t.co/LeOYnDr123 El marketing digital es una alternativa clave para incrementar la demanda. pic.twitter.com/0YOGbqU7B4

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 28, 2022 (FIN) NDP/MMG/JJN GRM Publicado: 20/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com