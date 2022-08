Ferry con 300 personas a bordo se incendia frente a Suecia

Entornointeligente.com /

La vocera de Stena Line, Stefan Elfström, señaló que los pasajeros a bordo están atendidos y no se reportan heridos.

Autoridades suecas informaron este lunes de un incendio en el ferry Stena Scandica cuando navegaba con 300 personas a bordo frente al litoral de la isla Gotland, en el mar Báltico, y precisaron que el fuego está bajo control y no se reportan heridos.

La portavoz de prensa de la Administración Marítima Sueca (SMA, por sus siglas en inglés), Lisa Mjörning, confirmó que se han recibido informes de que el fuego originado en la cubierta de vehículos «está bajo control».

Añadió que se alertó a barcos y helicópteros para que se dirigieran al lugar y que rápidamente se estabieció cooperación con la Sociedad de Salvamento Marítimo, la Guardia Costera y la marina mercante ante una eventual necesidad de evacuación. Tras controlarse el siniestro, valoró: «Tal como parece ahora, no lo necesitamos».

Brand på bildäck på Stena Scandica ska vara under kontroll nu. Jätteläskigt. *Alla* resurser insatta, inklusive gotlandsfärjan Visby. pic.twitter.com/LVxkVuNleL

— Leif Nixon �� (@leifnixon) August 29, 2022 Por su parte, la vocera de Stena Line, Stefan Elfström, señaló que actualmente se combate el incendio, el cual ocurrió a una escala limitada, dijo. Entretanto, las autoridades no informan sobre lesiones personales.

Apuntó que los pasajeros a bordo «están atendidos y hay una propagación limitada del fuego, no puedo especificarlo más en este momento porque todavía estamos construyendo una imagen de la situación».

Swedish Maritime Administration helicopters responding to a fire onboard the Stena Scandica in the Baltic Sea pic.twitter.com/wpzuLGdwxb

— Intel Air & Sea (@air_intel) August 29, 2022 De acuerdo con el director general de la línea de ferry sueca Destination Gotland, Martin Risberg, las autoridades de SMA solicitaron ayuda por lo que la embarcación MS Visby, que estaba en camino a la ciudad de Visby, en la isla de Gotland, se desvió hacia el lugar del siniestro.

El Stena Scandica fue construido en el año 2005. Opera entre Nynäshamn, en Suecia, y Ventspils, en Letonia. Cuenta con una capacidad total de carga de 2.875 metros de carril y espacio para 970 personas.

