Ferroviarios de Reino Unido retoman huelga en defensa de empleos

Según el sindicato RMT, un total de 40.000 afiliados secundan el paro, que obligó a cancelar cuatro de cada cinco viajes.

Cerca del 80 por ciento de los servicios ferroviarios públicos en Reino Unido se cancelaron este miércoles como resultado de la huelga del sindicato de Ferrocarriles, Marítimos y Transportes (RMT), en la empresa estatal Network Rail.

Se trata de la segunda jornada de paro organizada por este sindicato durante el verano, luego de otra movilización en junio pasado.

La huelga es apoyada por aproximadamente 40.000 trabajadores, quienes exigen trabajos seguros y mayores salarios, aseguró el secretario general del RMT, Mick Lynch.

Los empleados demandan que la empresa incremente sus haberes en 7 por ciento este año para nivelar sus ingresos frente al alto costo de la vida y la inflación.

Firstly, we have not had an 8% offer. Train operator members have been offered nothing at all.

Secondly, even if we had received an 8% offer, you do understand that is actually a pay cut with inflation at 11.8%?

Thirdly, things can only improve if we all stand together and fight. https://t.co/KbZoxcXBgq

— RMT (@RMTunion) July 27, 2022 Al respecto, se oponen a que el incremento alcance solo 4 por ciento este año y otro 4 por ciento el año próximo, cuando el Gobierno prevé que la inflación suba al 10 por ciento para la llegada del otoño.

En declaraciones a medios locales, Lynch denunció que la empresa no ha hecho aún ninguna oferta, «así que no tenemos ningún acuerdo que presentar a nuestro miembros».

El dirigente gremial también recordó que la intención de la empresa es despedir a entre 2.000 y 3.000 trabajadores afiliados, y rechazó que políticos y medios hegemónicos lo denominen barón sindical.

Picket line of @RMTunion members at Newton Heath maintenance depot this morning – up the workers, and victory to the strikes! #railstrike pic.twitter.com/2tkHAlIv94

— Revolutionary Socialism in the 21st Century – rs21 (@revsoc21) July 27, 2022 Durante la huelga en junio, los afiliados del RMT denunciaron que la empresa Network Rail reportó sustanciales dividendos al cierre de 2021 y, sin embargo, se niega a incrementarles los sueldos.

De acuerdo con medios locales, piquetes de trabajadores que protestaban en la ciudad de Glasgow (norte) mostraban pancartas en las que se podía leer: «Nos negamos a seguir siendo pobres» y «Andrew Haines, director general de Network Rail, 593.000 libras (714.443 dólares). Limpiador de estaciones: 21.000 libras (25.300 dólares)».

Great to see the cross-union solidarity mounting and the resistance growing to @grantshapps and @Conservatives retrogressive anti-worker stance #JoinAUnion #SummerOfSolidarity #SupportRailWorkers https://t.co/AkvmR0gmOO

— RMT (@RMTunion) July 27, 2022 La protesta ha sido cuestionada por una de las candidatas a sucesora del primer ministro, Boris Johnson, la ministra de Exteriores Liz Truss, y por otro conservador, el ministro de Transporte, Grant Shapps, quien dijo públicamente que es momento de endurecer las leyes sindicales en el país.

Ante este hecho, los sindicalistas subrayaron que la empresa no les ha dejado otra alternativa que ir a la huelga y criticaron que los laboristas, liderados por Keir Starmer, no apoyen la movilización.

LINK ORIGINAL: Telesur

