Ferrari sentenció a Leclerc y sentó un polémico precedente

Entornointeligente.com / Ferrari lo volvió a hacer : tras la carrera, en el paddock de Shanghái se habló más de su actuación que de un doblete de Mercedes que ya no es noticia. En Australia fue por su inesperado mal rendimiento, aunque de alguna forma ya se podía entrever que el choque Vettel-Leclerc tendría consecuencias a corto plazo cuando no dejaron al monegasco adelantar a ‘Seb’. En Bahréin lo único que pudo contener a Charles fue un cortocircuito en su unidad de potencia cuando iba directo a su primera victoria. Y en China, donde Mercedes simplemente tenía más, sus polémicas órdenes de equipo han puesto a Maranello otra vez en el foco.

Leclerc había adelantado a Vettel en la primera curva, ayudado en parte porque el alemán se quedó encerrado cuando intentó superar a Bottas sin éxito. A las pocas vueltas le dijeron que debía ir más rápido si no quería dejar pasar a Sebastian y en cuestión de segundos le ordenaron ceder la posición al tetracampeón incidiendo en que tenía más ritmo. Pero no fue así, Vettel y Leclerc rodaron juntos hasta que la temprana parada de Verstappen les obligó a cubrirse : pararon al primero y tiraron por tierra la carrera del segundo retrasando su cambio de neumáticos. Del 3º-4º que tenían al 3º-5º que lograron.

Toto Wolff, director de competición de Mercedes, expresa su opinón a As: “Es una situación peliaguda. Uno quiere tener a su coche más rápido dando caza a sus oponentes y Sebastian dijo que tenía el coche más rápido en ese punto. Puedo entenderlo, de alguna manera. Pero cuando empiezas a hacer estas cosas es muy complicado, sientas un precedente”. Al respecto, el austriaco recuerda: “Hemos estado en ese escenario con Lewis y Nico e incluso con Valtteri. Situaciones en las que se aprietan muy fuerte y se arriesgan a no terminar la carrera . No es un problema de Ferrari , todos los equipos que tengan dos pilotos ‘alpha’ tienen ese problema”.

Mattia Binotto, el último responsable de la maniobra, defiende que “parecía lo correcto dar la oportunidad a ‘Seb”. “Es difícil dar la orden porque entendemos al piloto. No fue sencillo, sin duda, pero debo dar las gracias a Charles por cómo se ha comportado, es un buen jugador de equipo. Como equipo tenemos que maximizar los puntos del equipo y creo que tomamos la decisión correcta”, afirmó el suizo en una fría rueda de prensa junto a sus pilotos”. Para Charles, “desde el coche fue frustrante, aunque ahí no tienes la imagen completa de la carrera”. “Los dos teníamos problemas de neumáticos, en ese momento parecía que ‘Seb’ era más rápido, pero estar detrás de mí varias vueltas dañó sus neumáticos y cuando me pasó tuvo los mismos problemas”.

Y para Vettel, el principal beneficiado, también fue desagradable: “La prioridad es el equipo, los dos somos conscientes de que pilotamos para Ferrari. Esto no es agradable para ninguno de los involucrados, pero tenemos carreras por delante y el tiempo dirá si fue correcto o no”. Cuando le preguntaron si sería correcto ganar el Mundial así: “No lo sé, pregunta a Lewis. Mercedes, obviamente en una situación diferente, pero no es la primera vez que vemos algo así”.

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com