Ferrari cedió a Giovinazzi para que corra dos FP1 con el equipo Haas

CARACAS.- Las escuderias Ferrari y Haas, ambos equipos pertenecientes a la Formula 1, llegaron a un acuerdo el día de ayer para que el conjunto italiano le cediera a su similar estadounidense al piloto Antonio Giovinazzi, actual conductor de reserva de la «Scuderia», para que este dispute la Práctica Libre 1 en el Gran Premio de Italia y Estados Unidos.

NEWS❗️ @Anto_Giovinazzi will participate in FP1 sessions for the team at the Italian Grand Prix and the United States Grand Prix 🇮🇹🇺🇸 #HaasF1 https://t.co/VGOMxGwDEC

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 22, 2022 Mediante un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, el equipo que tiene como propietario a Gene Haas informó que «Haas F1 Team (le) dará la bienvenida al piloto de reserva de la Scuderia Ferrari, Antonio Giovinazzi, al equipo para las salidas de FP1 al volante del VF-22 tanto en el Gran Premio de Italia como en el Gran Premio de Estados Unidos».

Giovinazzi es un piloto de origen italiano que, a sus 28 años de edad, ya tiene un camino recorrido por la máxima categoría del automovilismo mundial, pues comenzó su transitar en la competición, precisamente, con el equipo Haas como reserva y probador en 2017 hasta que en 2019 llegó a la escuderia Sauber (hoy en día Alfa Romeo) para ser uno de sus pilotos oficiales hasta la temporada pasada que venció su contrato.

Giovinazzi con el equipo Haas en 2017. Foto cortesía: @HaasF1Team Sin embargo, esto no lo sacó del radar de la F1, ya que pertenece a la escuela de conductores de Ferrari y, actualmente, es el conductor de reserva que tiene el equipo dirigido por Mattia Binotto para suplir en caso de emergencia a Charles Leclerc o Carlos Sainz.

Esto significa que es mayor el tiempo que pasa fuera de las pistas el italiano que dentro de una con un auto, por lo que Ferrari decidió establecer este convenio con el equipo estadounidense, que es su cliente, para que Giovinazzi tenga rodaje con un vehículo de la nueva generación en plena disputa del campeonato y no le sea complicada la adaptación.

Referente al anunció, Guenther Steiner, director del equipo Haas F1 Team, expresó que «Estamos felices de darle la bienvenida de regreso al equipo a Antonio Giovinazzi para las dos salidas de la FP1. Ferrari estaba ansioso por darle a Antonio algo de tiempo en el asiento de un auto de Fórmula 1 con las especificaciones actuales en un fin de semana de carrera y, naturalmente, estábamos felices de ayudar».

Mientras que el piloto se mostró satisfecho de poder contar con esta oportunidad: «Estoy muy contento de tener la oportunidad de volver a conducir en las sesiones oficiales de F1. Además de la conducción en simulador, es importante probar un coche de verdad y no veo la hora de volver a ponerme el traje y el casco. Será una oportunidad para tener confianza con los autos de nueva generación: es la mejor manera de estar listo si me llamaran como piloto de reserva».

El Gran Premio de Italia se realizará en el Circuito de Monza a partir del fin de semana del 9 de septiembre, mientras que el GP de Estados Unidos hará lo propio en el Circuito de Las Américas desde el 21 de octubre.

Es por ello que tanto Mick Schumacher como Kevin Magnussen, pareja titular de Haas, le cederán su auto al italiano para que realice ambas pruebas, aunque esto no significa que el equipo cumple con la normativa establecida por la F1 que especifica que un piloto menor de 22 años de edad, y que esté en ascenso, debe conducir un auto de la categoría reina en la presente temporada. Pietro Fittipaldi, reserva del equipo, es quien tiene esa opción.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

