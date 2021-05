Fernández Galeano: «La apuesta a la vacuna como única estrategia, fue un gran error»

Entornointeligente.com / El médico y exsubsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, aseguró que «la apuesta a la vacuna como única estrategia, fue un gran error». Aludió a las diferentes voces de especialistas que se sumaron en los últimos días para pedir un cambio de estrategia, y recordó que no hay dudas de que «las decisiones del gobierno son indelegables». Pero, «cuando no se sigue lo que dicen todos los expertos, estamos frente a un problema», remarcó en sus redes sociales. «Algunos creen que desde el Frente Amplio se plantea el lockdown para que la crisis la pague el gobierno. Les recuerdo que el FA está dispuesto a aprobar en el Parlamento un conjunto de medidas en el marco de un gran acuerdo nacional por la vida», agregó. Para el profesional, «el objetivo hoy no es la inmunidad de rebaño, el objetivo es mantener la posibilidad de volver un control de epidemia. Tenemos circulación comunitaria diseminada y descontrolada. Una situación terrible». Se refirió también a los resultados del informe de efectividad de las vacunas y advirtió que si bien son importantes, tienen un efecto «relativo», porque lo destacado «es analizar la tendencia». «Comparar los resultados de las diferentes vacunas no tiene ningún sentido. Sin tomar en cuenta edad, exposición y otras variables», añadió. En cuanto a la posibilidad de la aplicación de una tercera dosis, consideró que los «refuerzos, no son un tema de interés hoy». «Lo importante es aumentar dramáticamente la mayor cantidad de gente a proteger. Hay que esperar que pase el tiempo. La vacuna solas no van poder con la circulación viral o lo harán a un costo muy alto. Necesitamos bajar al mínimo la circulación viral para evitar el surgimiento de variantes de preocupación», concluyó.

