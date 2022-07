Fernández es blanco de críticas e instituciones cruceñas se reunirán mañana por el Censo

Entornointeligente.com /

Las principales instituciones políticas, cívicas y académicas de Santa Cruz habían mantenido una posición consensuada y única respecto al Censo. Tras la reunión de los alcaldes de capitales con Luis Arce, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, fue blanco de cuestionamientos ya que unos consideran que no peleó la posición definida por el Comité Interinstitucional y hubo quienes lo llamaron traidor. En ese contexto, este sábado habrá una nueva reunión de las instituciones cruceñas para adoptar nuevas medidas.

Uno de los más duros en la crítica fue el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic Ribera, acusó de traición a Fernández porque, en su criterio, avaló la suspensión de este Censo. «Que un paro categórico haya sido menospreciado de esa manera por las autoridades del municipio local, por el alcalde, nos parece una falta de respeto», señaló el legislador.

Por la tarde, la Comisión Impulsora del Censo en Santa Cruz ratificó el estado de emergencia permanente y convocó a una segunda cumbre departamental para este sábado donde se definirán nuevas medidas.

A la reunión acudió Jhonny, quien se retiró anticipadamente, no firmó el documento final y dijo que no apoyará un nuevo paro departamental. Desde sectores de Creemos ven a Fernández alineado con el discurso del gobierno.

La cumbre se realizará el sábado a las 15.00 en el estadio Destroyers.

Además se determinó conformar una Comisión de Comunicación para diseñar estrategias de concientización sobre la importancia de la realización de un censo oportuno y transparente.

Por su parte, el alcalde Fernández cuestionó la falta de representatividad de instituciones en la reunión. «Hay que invitar a todas las instituciones. ¿Dónde están los empresarios privados, dónde está la Cainco, las federaciones de transportes, de gremiales, de artesanos?. No podemos seguir excluyendo a nadie», dijo el alcalde.

La respuesta del gobernador Camacho no se dejó esperar. «Lo hemos dicho clarísimo, sino quiere venir que no venga. Lo importante es que quienes estamos luchando la tengamos clara de que no vamos a tener quien nos haga zancadillas, porque eso es lo peor. Si no va a hacer caso a lo que digan las instituciones, pues obviamente que no venga», señaló el gobernador del departamento de Santa Cruz.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, se conoce que el secretario de Fortalecimiento Institucional y Autonomías de la alcaldía cruceña, José Luis Santistevan Justiniano, presentó su renuncia al cargo en las últimas horas.

Santistevan era hasta hace poco uno de los colaboradores más estrechos y de alto perfil mediático de Jhonny. Asumió desde el inicio de la actual gestión. Había tenido un rol activo en el tema del Censo con estudios y cifras sobre cuánto perdía la ciudad por el desfase en el dato de población.

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, considera que el alejamiento de Santistevan es la evidencia de que Jhonny negoció el Censo con el MAS y traicionó al municipio.

