Fernández apuesta por un Mercosur «unido»

Entornointeligente.com /

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, apostó este jueves por un Mercosur «unido» ante los problemas derivados de la invasión rusa a Ucrania, y propuso negociar un tratado comercial conjunto con China dentro del bloque, en alusión a los intentos de Uruguay por avanzar individualmente en un acuerdo con la nación asiática.

«En este escenario tan difícil, lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento», aseveró.

Tags: diario avance Fernández Mercosur

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com