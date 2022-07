Fernández afín a evaluar acuerdo con China de todo el Mercosur: «Unidos somos más fuertes»

Entornointeligente.com /

Desde las 11:30 de la mañana los presidentes del Mercosur se reúnen cara a cara en Luque, Paraguay, tras dos años de pandemia que impidieron las reuniones presenciales. El anuncio uruguayo de avanzar en un TLC con China centró la atención en estos días y en su discurso, el presidente argentino, Alberto Fernández, se mostró afín a analizarlo, pero propuso que sea en conjunto, en todo el bloque.

Al abrir su participación de este jueves en la cumbre, Fernández dijo que iba pensando en leer su discurso, pero que en cambio decidió improvisar y centró su alocución en la necesidad de integración. » El mundo que se viene es el mundo de las regiones y no el mundo de los países y debemos hacer fuerte a la región y al Mercosur para que la Celac sea fuerte porque mientras hablamos esto, el carbón vuelven a quemarlo porque no tienen el gas ruso y la contaminación ambiental vuelve a aumentar porque no tienen el gas ruso», dijo.

«En esta realidad he podido escuchar dos grandes preocupaciones: de dónde vamos a sacar alimentos y de dónde vamos a sacar energía . Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina somos enormes productores de alimentos y tenemos por delante una oportunidad formidable para ir en socorro del mundo hambriento. Es una oportunidad única si sabemos ponernos de acuerdo. Éticamente tenemos el imperativo moral de producir el alimento que se necesita», dijo Fernández.

El presidente argentino mencionó directamente a Uruguay y dijo: «No me quiero hacer el distraído. Lo que le preocupa a Paraguay y Uruguay es el problema de las asimetrías. ¿Por qué no unir esfuerzos y eliminar las asimetrías? A mí no me gusta explotar asimetrías . Ahora en este escenario lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione buscar soluciones individuales. Que no nos ilusione con la idea de salir con un proyecto propio, que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento».

Además, Fernández le habló directamente a Lacalle Pou: «Yo no me niego a analizar todo lo que haya que analizar. Y eso, mi querido Luis Lacalle, se llama flexibilización del Mercosur . Me doy cuenta de que estoy viviendo en un mundo que está cambiando y estamos caminando en la cornisa y no quiero que ninguno de nosotros se caiga de la cornisa, sino que caminemos juntos».

Y se refirió al TLC con China: «Si existiera la posibilidad de que China tuviera un acuerdo con el Mercosur , ¿por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos? Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil. También tengamos presente que entre los cuatro tenemos un país que tiene otra relación comercial con China. ¿Por qué no pensamos en nosotros?». Y remató: «Unidos somos más fuertes».

«Los invito a pensar en eso, antes que pensar que ‘el Mercosur se muere’. América Latina y el Caribe deben estar unidas para siempre y si creemos que cada uno puede salvarse por sí solo no habrá aprendido del papa Francisco: ‘Nadie se salva solo’, cerró Fernández.

Bolsonaro pide más comercio e inversiones frente a la coyuntura global El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, instó este jueves al Mercosur a intensificar el comercio y las inversiones frente a la actual coyuntura global, en un mensaje dirigido a la cumbre del bloque que se celebra en Paraguay.

Bolsonaro no viajó a la ciudad paraguaya de Luque, pero envió un mensaje grabado en el cual sostuvo que «el mundo vive un momento desafiante, que obliga a intensificar esfuerzos para garantizar los puestos de trabajo, el poder de compra y la calidad de vida de los ciudadanos».

Sin mencionar la guerra desatada por Rusia en Ucrania, Bolsonaro dijo que su Gobierno ha «garantizado fertilizantes» para la agricultura brasileña, «que es fundamental para la seguridad alimentaria del mundo».

Bolsonaro explicó al Mercosur que su Gobierno también trabaja para «combatir internamente las causas de las presiones sobre los precios de los combustibles y la energía», contener la inflación y garantizarle empleos y «dignidad» a los brasileños.

Según el mandatario brasileño, el bloque tiene «un papel importante para el enfrentamiento de los actuales choques externos», pero así como el resto del mundo «precisa hoy de más comercio y más inversiones».

En su mensaje, de unos cinco minutos, Bolsonaro sostuvo que una ampliación de «los flujos de comercio y las inversiones» al interior del Mercosur y en toda América Latina y el Caribe «fortalecerá las cadenas regionales de valor» y reducirá «la vulnerabilidad externa ante las crisis internacionales».

Presidente paraguayo planteó que «la integración es una necesidad» El presidente de Paraguay Mario Abdo Benitez inició la serie de discursos por ser ese país quien mantiene la presidencia pro témpore, y en medio de un repaso de las acciones tomadas en el último semestre planteó que «la integración es una necesidad y no una mera declaración de principios»; «los acuerdos que podamos hacer de manera comercial negociando de alguna manera individual con diferentes economías tenemos que evaluar la afectación de cada uno de los países partes», enfatizó.

El presidente paraguayo no mencionó a Uruguay y su intención de firmar un Tratado de Libre Comercio con China, pero planteó que «el ejemplo de la negociación (de los países del Mercosur) con Singapur es el mejor proceso para consolidar la integración del bloque».

«La coyuntura requiere concentrar nuestras energías en la adopción de políticas conjuntas y compartidas que posibiliten la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos», destacó.

LINK ORIGINAL: El País

