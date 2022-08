Fernando Tatis Jr. sobre suspensión: «Estoy completamente devastado»

Entornointeligente.com /

La Asociación de Jugadores de Major League Baseball y Fernando Tatis Jr. emitieron un comunicado conjunto en el que el jugador de los San Diego Padres declaró haber usado una sustancia prohibida sin tener conocimiento de que violaba la política antidopaje de la liga, por la cual fue supendido 80 partidos sin disfrute de salario.

«Major League Baseball me ha informado que una prueba que me fue realizada arrojó un resultado positivo para Clostebol, una sustancia prohibida. Resulta que usé sin saberlo un medicamento para tratar la tiña (infección cutánea causada por hongos) que contenía Clostebol. Debí haber utilizado los recursos a mi disposición para asegurar que ninguna sustancia prohibida estuviera en lo que usé. Fallé en hacer eso.»

El Clostebol es un esteroide anabolizante, medicamento que pertenece al grupo de los denominados corticoides o corticosteroides. Se utiliza para afecciones cutáneas, ayudar en la cicatrización de heridas y quemaduras.

La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas está publicando la siguiente declaración en nombre de Fernando Tatis, Jr.: pic.twitter.com/G5onS2HLVf

— MLBPA en español (@PELOTEROS_MLB) August 12, 2022 «Quiero disculparme con Peter, AJ, toda la organización de los Padres, mis compañeros de equipo, Major League Baseball y los fanáticos en todas partes por mi error. No tengo excusa para mi error, y nunca haría algo para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo», agregó el dominicano.

«He tomado innumerables pruebas de drogas a lo largo de mi carrera, incluido el 29 de marzo de 2022, todas las cuales han arrojado resultados negativos hasta esta prueba.»

Fernando Tatis Jr. AP Photo/Derrick Tuskan, File. Tatis Jr. se encontraba en medio de una asignación de rehabilitación de ligas menores después de perderse los primeros cuatro meses de la temporada con una muñeca izquierda rota.

Selecciones Editoriales Fernando Tatis Jr. suspendido 80 partidos por dopaje 23m ESPN Digital «Estoy completamente devastado. No hay otro lugar en el mundo en el que preferiría estar que en el terreno de juego compitiendo con mi compañeros de equipo.»

«Después de apelar inicialmente la suspensión, me he dado cuenta de que mi error fue la causa de este resultado, y por eso razón he decidido comenzar a cumplir mi suspensión inmediatamente. Espero reencontrarme con mis compañeros de equipo en el terreno en 2023.»

El contrato de Tatis Jr. permanece totalmente garantizado durante las próximas doce temporadas, durante las cuales se le deben $324 millones de dólares.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com