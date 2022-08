Entornointeligente.com /

¿Fernando Tatis Jr. podrá jugar en LIDOM? Agosto 18, 2022 por J.C Similar al caso de Robinson Canó, Fernando Tatis Jr. no tendría inconvenientes para actuar en la liga de su país y en la Serie del Caribe, pues son torneos que no están estrictamente ligados a las normas ni suspensiones que dicta la MLB. Tatis Jr. ya ha participado con las Estrellas Orientales en la liga invernal de su país, por lo que aumentan las posibilidades de verlo en LIDOM.

