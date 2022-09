Fernando Santos: «Ninguém duvida que o Cristiano continua a ser importante»

Entornointeligente.com /

Cristiano Ronaldo não está a ter uma época «à Cristiano Ronaldo», secundarizado nas opções de Ten Hag no Manchester United, com zero golos marcados e mais tempo passado no banco do que no campo. Mas continua a ter a confiança de Fernando Santos, que desvaloriza o momento de forma do seu capitão neste início de temporada.

«Preocupação? Não. Logo vai ser titular no jogo com o Sheriff [para a Liga Europa]. Tenho tido atenção com ele e com todos, se jogam ou não jogam. Penso que aqui ninguém tem dúvisas de que continua a ser muito importante para a selecção», reforçou Fernando Santos sobre o seu capitão, um dos 26 eleitos para os confrontos a contar para a Liga das Nações, primeiro em Praga, a 24 de Setembro, com a Chéquia, depois com a Espanha, em Braga, três dias depois.

O momento de forma de CR7 não é um problema para Fernando Santos, ao contrário da necessidade de escolher apenas 26 de uma lista que vai crescendo a cada dia que passa. «Comecei a preparar esta convocatória com 55 jogadores e mesmo aí tenho dificuldade. Imaginem com 26. Mas são boas dores de cabeça. Há muitos jogadores que estão a aparecer e ainda bem para Portugal. Muitos estão em muito bom nível e ainda bem para Portugal», admitiu Santos, referindo os casos dos benfiquistas António Silva e Florentino, dos sportinguistas Trincão e Pedro Gonçalves ou o bracarense Vitinha.

«[Última convocatória antes do Mundial] Não respondo a questões do Mundial, isso vem depois. Mas há vários jogadores que há dois meses que não olhávamos para eles. Podia dar muitos nomes, há muitos que estão a dizer, ‘Olha lá Fernando, estou aqui’. Quem vai dizer quem vai ao Mundial, sou eu. O mês de Outubro será decisivo», acrescentou, rejeitando a ideia de que esta terá sido a convocatória mais difícil. «J á oiço a mesma pergunta há tanto tempo. A mais difícil foi a primeira, para jogar com a F rança e depois na Dinamarca.»

Uma das novidades da convocatória,que não tem Otávio e Renato Sanches por motivos clínicos, foi a chamada de Tiago Djaló, central do Lille, em vez de outros como seu colega de equipa José Fonte ou o portista David Carmo. Santos justificou a chamada com a polivalência do jogador: «J á esteve aqui connosco, conhecemos bem, é titularíssimo na sua equipa, tem uma característica para este jogo, havendo esta questão do Cancelo [castigado e ausente do primeiro jogo], pode jogar como central ou lateral- direito. Tendo grande qualidade, a possibilidade de jogar várias posições é muito importante.»

Fernando Santos referiu-se ainda aos incidentes que aconteceram no Dragão após o FC Porto-Club Brugge, em que o carro onde seguia a mulher de Sérgio Conceição e dois dos seus filhos foi apedrejado. «Dá uma m á imagem para tudo, para a sociedade portuguesa, não apenas ao futebol. Não pode acontecer, isto está a ficar um mundo de malucos. São actos reprováveis e quem o fez deve ser castigado.»

