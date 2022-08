Fernando Pimenta bronze em K1 500 metros

Entornointeligente.com /

O canoísta português Fernando Pimenta conquistou esta sexta-feira o bronze em K1 500 metros. Esta é a quarta medalha de Portugal nos campeonatos Europeus multidesportos, depois dos ouros de Pedro Pichardo (triplo salto) e Iúri Leitão (scratch do ciclismo de pista) e da prata de Auriol Dongmo (no lançamento do peso).

Na prova desta sexta-feira, Fernando Pimenta esteve sempre nos lugares cimeiros desde a partida, perseguindo sempre o vencedor, o alemão Jacob Schopf, e o segundo classificado, o húngaro Ádám Varga.

Fernando Pimenta conquista assim a sua 17.ª medalha da carreira, depois de ser campeão do mundo em 2021 e bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Subscrever O atleta, natural de Ponte de Lima, conquista assim a sua segunda medalha no espaço de uma semana e meia, depois de ter conquistado três medalhas nos Mundiais do Canadá. Fernando Pimenta vai competir, ainda, nos K1 5000 metros, K1 1000 metros e K2 1000 metros.

Fernando Pimenta assumiu não estar «completamente» satisfeito com o bronze em K1 500 metros, apesar desta não ser a sua especialidade. «Sem dúvida que posso estar contente, mas não completamente feliz e realizado. Quando estamos na final, o pensamento é sempre dar o melhor e lutar pelo título. E eu fiz isso» , reagiu, minutos após ter subido ao pódio.

«A medalha cai sempre muito bem, porém, num pódio, o terceiro lugar dá-me a estanha sensação de que sou o elo mais fraco dos três. Mas posso estar muito contente, pois não é a minha distância de eleição, a que trabalho», esclareceu.

O limiano assumiu ter cometido um «pequeno erro na largada», do qual recuperou a ponto de ter assumindo a «liderança», antes de «abrandar para respirar e aguentar os últimos metros», altura em que se tornou complicado discutir o ouro.

«Na parte final, já não havia nada a fazer. Dei o meu máximo. Estou contente pela minha 119.ª medalha internacional, de bronze, num campeonato da Europa em edição muito especial em Munique», disse igualmente medalha de bronze nos mundiais nesta distância, referindo-se ao evento multidesportos.

No sábado, Fernando Pimenta vai disputar a final mais importante, a do olímpico K1 1.000, às 12:00, horas de Lisboa, três horas e 25 minutos antes da regata de K1 5.000: a de K2 1.000, com João Duarte, é só no domingo, às 10:15.

«Amanhã (sábado) vão ser seis quilómetros sempre a rasgar. Agora é recuperar. Falar com a família, que tenho sacrificado, e focar-me na competição. E voltar a tentar dormir 10 horas, como nas duas últimas noites, face ao cansaço acumulado e problemas gástricos que tive», completou.

