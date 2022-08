Fernando Ortiz: América necesitaba esta victoria sobre Pumas por los jugadores

Entornointeligente.com /

El técnico del America , Fernando Ortiz , aseguró que el equipo necesitaba una victoria ante Pumas , sin embargo, acotó que no era por la urgencia de resultados, sino por el estado anímico de la plantilla.

«No hay un jugador que no me haya gustado (ante Pumas ), desde los chicos que entraron de suplentes hasta los que no entraron. Era una victoria que necesitábamos, no por urgencia, sino por los jugadores «, expresó en conferencia de prensa.

Respecto a su consideración como el mejor partido que América ha hecho bajo su gestión durante el torneo, Fernando Ortiz expresó que no lo observa, pero lo que tenia en la cabeza se plasmó sobre la cancha y lo deja contento.

«Son apreciaciones que se pueden llegar a sentir, los resultados se han dado. Hicimos un buen partido y solo un equipo podía ganar, sin menospreciar al rival», agregó.

Por su parte, el delantero Henry Martín colocó en un plano secundario su racha goleadora, pues considera que lo importante es que resultado colectivo.

«No importaba si anotaba o no, lo importante era que el equipo ganara; me tocó meter una asistencia y un travesaño (risas)», apuntó.

Fernando Ortiz habló de la goleada de América sobre Pumas. Imago7 Selecciones Editoriales Calificaciones del América tras la goleada a Pumas 11m ESPN Crónica: América vuela en CU y golea a Pumas para arrebatarles el invicto 3h Andrés Lillini acepta que Pumas tocó fondo en una semana, pero descarta crisis 2h Fernando Villa 2 Relacionado También se dio tiempo para alabar todas las líneas del América y destacar la labor en el centro de la cancha.

«Todos somos piezas clave; si eliges a alguien, fue el equipo completo, pero Richard Sánchez se comió la cancha», expresó.

Por último, se agregó que sus compañeros en ataque también dejarán atrás la sequía a goleadoras que rondaban sobre sus hombros.

«Diego Valdés, Jonathan Rodríguez, Alejandro Zendejas venían haciendo las cosas bien, pero el gol no se daba. Aquí no hay que ser egoístas, tenemos todos las opciones y todos podemos generar», concluyó.

Con la victoria sobre Pumas , América llegó a 10 puntos y dejó a los universitarios con ocho unidades.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com