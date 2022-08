Fernando Ortiz a la afición de América: «Que disfruten de algo histórico… no fue un accidente»

Entornointeligente.com /

La goleada que logró América ante Cruz Azul por marcador de 7-0 no vuelve loco al técnico Fernando Ortiz , quien aseguró que más allá de celebrar, él piensa en el siguiente rival del equipo, Querétaro.

«Mi cabeza piensa en Querétaro. No puedo sacarme eso de la cabeza. Fue una noche linda para la afición, pero hay que seguir insistiendo y que disfruten de algo histórico, pero el martes será difícil ante Querétaro. No es que no quiera disfrutar de una victoria, pero esto sigue», aseveró el timonel argentino.

En este sentido aseguró que la escandalosa goleada vivida en el Estadio Azteca «no lo veo como accidente. Al contrario, es consecuencia del trabajo del día a día. Sumamente orgulloso de ser entrenador de este gran grupo de seres humanos. Es un marcador histórico y todo lo que se logró esta noche es consecuencia de trabajo».

En el mismo tenor, mencionó que «trabajamos a diario para poner al club en primeros planos. Si hubiéramos ganador 1-0 igual era confortable, pero que disfruten estas cosas históricas pocas veces ocurren y que lo sepan disfrutar no pasa todos los días y feliz por conseguir la victoria».

El técnico se mantuvo sereno pese a la goleada ante Cruz Azul y ya piensa en el duelo ante Querétaro. Imago7 Del mismo modo, aseguró que se encuentra orgulloso de la entrega de sus elementos y lo brindado esta noche en la cancha con siete diferentes anotadores. «Me quedo con los jugadores son 100 por ciento de entrega y les toca tomar decisiones. Al entrar respondieron de la mejor intensidad, cuando hay grupo las cosas salen mejor».

Fernando Ortiz se mantuvo sereno pese a la mayor goleada en la historia del Clásico Joven y al sumar su cuarto triunfo consecutivo en el Apertura 2022.

«Estamos preparados y asumimos el rol como el mejor equipo de México. También los bajaré y les pondré los pies en la tierra», senteció sobre el día siguiente a la goleada histórica de América sobre Cruz Azul .

