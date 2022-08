Fernando Lugo está nuevamente «estable» y comenzará descomplejización

Entornointeligente.com /

El senador, líder de la bancada de Frente Guasu y médico de cabecera de Fernando Lugo , Jorge Querey , explicó este jueves que el ex presidente de la República se encuentra actualmente estable y que ya se inició el proceso de descomplejización, que implica reducirle la medicación, la sedación y la asistencia respiratoria.

«Estamos tratando de que no se generen trombos. No queremos anticoagularlo hasta que salga de esta situación», indicó sobre el punto el parlamentario a través de Monumental 1080 AM.

Mientras tanto, en su reporte diario sobre el estado de salud de Lugo manifestó que el sangrado en la faringe que lo afectó hace 48 horas no fue grande, por lo que la situación se logró controlar sin complicaciones.

No obstante, dijo que la mucosa de su par está frágil, por lo que en caso de que presente un sangrado suficientemente grande como para empujar el cerebro, tendrán que intervenir de forma urgente.

Añadió que el estado de Fernando Lugo aún sigue siendo reservado, pero destacó que se observan «signos muy positivos en sus funciones vitales y orgánicos, y en algunos indicadores neurológicos a los que reacciona positivamente».

Este jueves se cumple el octavo día de que el ex mandatario sufrió un accidente cerebrovascular dentro del Congreso Nacional . Se mantuvo estable, luego fue sometido a una cirugía, pero después padeció un sangrado faríngeo, por lo que se le realizó una traqueotomía.

Durante su gobierno, Fernando Lugo, uno de los referentes de la Concertación Nacional, fue diagnosticado con una etapa inicial de cáncer de linfoma, que logró superar.

