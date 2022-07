Fernando Gaibor de ídolo a verdugo en Emelec

Entornointeligente.com /

El mediocampista de Independente del Valle, Fernando Gaibor tuvo una destacada actuación en la victoria 2-3 ante su ex equipo Emelec , el domingo 17 de julio.

De hecho, Gaibor anotó el tanto del triunfo en el estadio George Capwell e hizo efectiva la «famosa» ley del ex . El ecuatoriano un gran remate desde afuera del área, que no logró atajar Pedro Ortiz.

En lugar de celebrar su anotación, Fernando Gaibo r pidió disculpas a la afición del club , por el cariño que le tiene al equipo que le vio nacer como futbolista profesional.

Por tal acto, los hinchas del ‘Bombillo’ lo aplaudieron pese que les anotó un gol . De igual forma, los aplausos volvieron a sonar cuando fue sustituido en la cancha.

En la temporada 2020/2021 pese a que no jugó mucho , Gaibor le ganó la final del campeonato de Ligapro a Emelec , que no logra conseguir dicho título desde la salida del jugar en 2017.

​

🥇Fernando Gaibor de @IDV_EC es el jugador del partido @betcrisecuador ⚽️

¿Cuántos likes para este crack?🔥🔥

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #LigaProBetcris #JugadorDelPartidoBetcris 🇪🇨💯 pic.twitter.com/FTX4jLceem

— LigaPro (@LigaProEC) July 18, 2022

Cariño de su ex afición Aunque Fernando Gaibor fue el verdugo de la noche ante el ‘ Bombillo ’, pero eso no impidió que su ex afición acuda a los estacionamientos del estadio George Capwell para acercarse al jugador.

Hinchas eléctricos se tomaron fotos y le solicitaron autógrafos al actual futbolista de Independiente del Valle.

​

Así se retiró Fernando Gaibor del Estadio Capwell, luego del partido entre #Emelec e #IDV .

El jugador se tomó el tiempo para tomarse fotos y firmar camisetas de hinchas ‘eléctricos’. #LigaProBetcris pic.twitter.com/QEU14DCeQt

— Brian Javier Campoverde (@briannjavierc01) July 18, 2022

Etapa en Emelec Fernando Gaibor llegó a Emelec con 16 años. A partir de ahí inició una larga y fructuosa carrera en el club guayaquileño.

Jorge Sampaoli hizo debutar al ecuatoriano en 2010 ante Liga de Quito, que posteriormente se volvió en una de las estrellas del club.

En total Gaibor disput ó más de 300 partidos con Emelec , donde anotó 37 goles y repartió 33 asistencias.

Además, fue tetracampeón del campeonato nacional con el ‘Bombillo’ (2013,2014,2015 y 2017). En cada uno de sus títulos también formo parte del 11 ideal del torneo.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com