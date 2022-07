Fernando de Noronha tem aumento no turismo em família com início das férias escolares

Entornointeligente.com /

10/07/2022 07h29 Atualizado 10/07/2022

1 de 2 Famílias retomam viagens para Noronha — Foto: Ana Clara Marinho/TV Globo Famílias retomam viagens para Noronha — Foto: Ana Clara Marinho/TV Globo

Fernando de Noronha registra um aumento no movimento turístico com o início das férias escolares, neste mês de julho. É o retorno das viagens em família, depois de mais de dois anos da pandemia da Covid-19 .

A volta da muvuca: eventos, parques e destinos turísticos lotam com vacinação e relaxamento de medidas sanitárias

O presidente do Conselho de Turismo da ilha (Contur), Hayrton Almeida Menezes, acredita que o fluxo turístico ainda vai crescer neste mês de julho e disse que a ocupação dos leitos pode chegar a 75%, com a presença de muitos grupos familiares.

«Nós estamos com um fluxo grande de famílias na ilha. A partir da segunda semana deste mês [julho], teremos uma ocupação em torno de 70% a 75%. Essas serão as primeiras viagens de férias para muitas pessoas desde a pandemia», afirmou o presidente do Contur.

Ainda segundo Hayrton, o avanço da vacinação deu segurança às famílias para o retorno das viagens . Julho é o início da alta estação, prevista para seguir em Noronha durante todo o segundo semestre.

«A partir de agosto, devemos melhorar ainda mais. Até meados de novembro, o percentual médio da ocupação deve ficar entre 85% e 90% «, declarou Hayrton.

O auditor Ricardo Gomez, turista de São Paulo , viajou para a ilha com a esposa e os dois filhos do casal. Ele contou que os dois anos iniciais da pandemia impediram as viagens de férias da família, que só voltaram a acontecer agora.

«Nos dois anos da pandemia, nós não viajamos nas férias de julho. O controle do coronavírus está melhor, acredito que essa situação deve permanecer por mais um tempo e temos que nos adaptar», falou Ricardo.

2 de 2 Rael está na ilha com a mãe, Taciane Peixoto — Foto: Ana Clara Marinho/TV Globo Rael está na ilha com a mãe, Taciane Peixoto — Foto: Ana Clara Marinho/TV Globo

A esposa de Ricardo Gomez, Ludmilla Concon, que é controller financeira, comemorou a volta das viagens familiares.

«Achei maravilhoso poder visitar Noronha. Por conta da pandemia, foram quase três anos sem viajar. Agora, com todos vacinados, temos a sensação de liberdade, o poder de ir e vir», disse Ludmilla.

A estilista Taciane Peixoto, visitante de Fortaleza , também retomou as viagens de férias com o marido e o filho.

«Resolvemos aproveitar as férias escolares para fazer a viagem. É libertador ter passado pela pandemia e estarmos bem. A sensação é de gratidão», contou a estilista.

Taciane relatou, ainda, que o filho Rael, de apenas 5 anos, teve grande parte da vida marcada pelo isolamento social , medida adotada para evitar o contágio da Covid-19.

«Meu filho passou boa parte da vida na situação de clausura. Agora podemos proporcionar esses momentos de liberdade para ele. É como se a gente estivesse apresentando um novo mundo para o meu filho», declarou Taciane.

Alta estação

A presidente da Associação de Pousadas de Fernando de Noronha, Adriana Flor, está otimista com o início da alta estação.

«A nossa expectativa é muito boa a partir de julho, que tem uma boa movimentação. O segundo semestre é sempre muito favorável. A pandemia ainda não foi embora, mas acreditamos que os estabelecimentos associados à nossa entidade devem ter uma ocupação média de 70% neste mês», afirmou Adriana Flor.

Já o presidente da Associação de Hospedarias Domiciliares da ilha, Ivan Costa, não divulgou o percentual de ocupação, mas informou que a procura melhorou. «Todos estão se preparando para a alta temporada. Já identificamos muita procura para o segundo semestre», falou.

A empresária Fernanda de Souza, dona de uma embarcação de turismo, disse que, no primeiro semestre de 2022, teve o pior movimento em sete anos. Com a chegada de julho, a situação mudou.

«Até o final do mês, a agenda está lotada. Nós registramos a presença de muitas famílias e eu acredito que as férias escolares contribuíram para isso. Finalmente, a alta estação está chegando», comemorou Fernanda.

O presidente da Associação de Donos de Barco de Turismo da ilha, Milton Luna, contou que a categoria está animada com este momento de alta demanda.

«É o momento de os barqueiros tirarem o atrasado depois de dois anos de pandemia da Covid-19. Além disso, o mar está calmo no segundo semestre. Vai ser o primeiro verão tranquilo desde os primeiros casos de coronavírus «, declarou Milton.

