Fernando Carrillo toma cartas sobre el rumor del presunto trio que tuvo con un transexual

Entornointeligente.com /

Han pasado un par de años tras las calumnias de que Fernando Carrillo habría participado en un trio con un transexual y Pedro Ferriz Hijar. Sin embargo el mismo actor ha vuelto hablar del tema y comento que ya ha tomado cartas en el asunto.

«Eso está en manos de los abogados y yo creo que alguien que miente y distorsiona cualquier tipo de realidad, pero sobre todo, miente, le hace bullying a todo el gremio artístico, inventando mentiras tan descabelladas, debería haber un castigo para alguien que calumnia «, dijo Castillo en un encuentro con la prensa en Ciudad de México.

El actor en su momento había desmentido la información, publicada en el medio TV Notas. « Es verdaderamente triste, insólito, lo que pasa en algunos medios de comunicación , lo irresponsables que son, lo vulnerable que somos los artistas ante medios de comunicaciones tan deplorables», dijo en ese entonces en un video que distribuyó su representante a los medios de comunicación.

te puede interesar: Fernando Carrillo abre cuenta en OnlyFans y ya publico una foto en pelotas «No crean en esta falsa nota, ni si quiera conozco a estos personajes con los que me involucran «, sostuvo.

El venezolano habló con la prensa sobre su reciente incursión en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, y hablo sobre si había tenido algún problema con la comunidad cristania al sumarse a esta plataforma.

«No, no he tenido críticas por el lado cristiano, y si de repente unas personas que quieren verlo como algo no de Dios, yo creo que lo que hay es que dejar el tabú del desnudo, una cosa es lo artístico, un desnudo cuidado, bonito, otra cosa es la pornografía, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, yo creo que si aprendiéramos a aceptarnos y no estar señalando, o perdemos el tabú por lo que es natural, por lo que es de Dios, entonces no tendríamos que ver nada con horror», aseguró.

View this post on Instagram

A post shared by Fernando Carrillo (@ferrcarrillo)

También hablo sobre su hijo Ángel Gabriel, el hijo que tuvo con su expareja Margiolis Ramos , pues según ella, el venezolano no le ha ayudado con la manutención .

«Lamentablemente le han tocado circunstancias muy distintas a las que le han tocado a Milo, pero una vez más son circunstancias que escapan a mi control, yo sé que él es un niño bello, brillante, y en algún momento le van a caer los veintes de la vida y va a entender la realidad de todo lo que pasa «, dijo.

View this post on Instagram

A post shared by Fernando Carrillo (@ferrcarrillo)

Redacción Gossipvzla Fuente Peopleenespañol

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com