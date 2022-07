Fernando Carrillo desembarca en Only Fans

Entornointeligente.com /

Son varias las celebridades que en el último tiempo decidieron comenzar a producir fotos y videos eróticos para subir a plataformas aptas para mayores de edad. Uno de los que acaba de sumarse a esta suerte de tendencia es Fernando Carrillo que, a través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores su llegada a la plataforma Only Fans, donde subirá contenido para adultos.

El actor de 56 años publicó un post en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus seguidores de qué se trata su nuevo proyecto laboral. «Inicia cuenta regresiva… Porque ustedes lo pidieron… Próximamente Only Fans. En esta primera temporada, desde Venezuela, Ecuador, México, Filipinas, Brasil y Argentina», escribió. Asimismo, acompañó sus palabras con una fotografía suya, donde se lo pudo ver con el torso desnudo y de esta manera dejó al descubierto sus tatuajes y su físico trabajado.

En sus recientes publicaciones mostró algunas fotos y videos a modo de adelanto del contenido que ofrece en la plataforma y por el cual cobrará en dólares. «Lo mejor está por venir», aseguró.

Asimismo, en una entrevista que dio en el programa Chismorreo, habló de su nuevo proyecto y dijo: «No sabía que Only Fans era de verdad un lugar para conectarse con tus más íntimos seguidores. Pensaba que era algo medio triple x y pornográfico, pero no es así para nada. Las más grandes estrellas del mundo tienen su página de Only Fans. Es una forma de conectarse y de mantenerse con los tiempos y con las nuevas generaciones».

Carrillo comenzó a salir con la también actriz Catherine Fulop en 1988, mientras ambos protagonizaban la telenovela Abigail. Dos años después se convirtieron en marido y mujer y en 1994, mientras grababan en argentina Cara Bonita, ella decidió ponerle fin a la relación y, en 1998, se casó con Osvaldo Sabatini a quien conoció dos años antes en el set de Dejate querer. Actualmente, siguen juntos y tienen dos hijas, Oriana y Tiziana Sabatini.

Por su parte, Fernando Carrillo continuó desarrollándose en el mundo artístico, pero ya alejado de Argentina, país al que volvió en 2016 para participar de Bailando por un sueño. En cuanto a su vida personal, a comienzos del año pasado contrajo matrimonio con su pareja María Gabriela Rodríguez, una joven artista venezolana a quien le lleva treinta años, en una íntima ceremonia en Tulum, México.

En marzo de 2021, se convirtió en padre por segunda vez de un pequeño niño llamado Milo. El actor ya tenía a Ángel Gabriel, fruto de su relación con la instructora de pilates Margiolis Ramos. Ahora, el actor se embarcará en un nuevo proyecto laboral, en el cual compartirá contenido erótico en una página para adultos.

